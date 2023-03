ZDF-Kultnächte mit dem Besten aus „Disco“ und „Hitparade“ Ende dieser Woche

Anzeige

Da werden Erinnerungen wach: Zum Senderjubiläum lassen zwei ZDF-Kultnächte die legendären Musikshows „Disco“ und „Hitparade“ wieder aufleben.

Das ZDF wird 60 und erinnert in zwei „Kultnächten“ an seine beliebten Musikshows „Disco“ und „Hitparade“. Den Anfang macht Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus „Disco“ in der Freitagnacht, 31. März, um 0.30 Uhr. Tags darauf, Samstagnacht, 1. April, um 1 Uhr läuft Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus der „Hitparade“.

Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus „Disco“

„Licht aus – Spot an!“ Diese „Kultnacht“ fasst Highlights aus 133 Folgen zusammen, die von 1971 bis 1982 gesendet wurden. Von „Eloise“ bis „Mama Loo“, von Countrysongs bis zur Neuen Deutschen Welle, von „Dancing Queen“ bis „Schmidtchen Schleicher“ – das Beste aus „Disco“ verspricht knapp drei Stunden Kulthits nonstop.

Es gibt ein Wiedersehen mit ABBA, T. Rex, Neil Diamond, The Sweet, Marianne Rosenberg, Middle of the Road, Rod Stewart, Boney M., Status Quo, Slade, Udo Jürgens, Cat Stevens, Blondie, Falco, Les Humphries Singers, Bonnie Tyler, Hot Chocolate, Kim Wilde und anderen.

Zwischen 1971 und 1982 lief „Disco“ allmonatlich über den Bildschirm. Mit ihrer bunten und aus heutiger Sicht zuweilen gewagten Mischung aus Schlager, Pop und Rock, aus aktuellen Songs und Oldies, aus Hits und Sketchen hatte die Sendung ein Millionenpublikum und machte ihren Moderator Ilja Richter zum Star.

Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus der „Hitparade“

„Reiner, fahr ab!“ Diese „Kultnacht“ zeigt Höhepunkte aus den ersten 100 Folgen der Show. 1969 begann die Geschichte der „ZDF-Hitparade“. In kurzer Zeit entwickelte sie sich zum Mittelpunkt der deutschen Schlagerszene und wurde in über drei Jahrzehnten zu einem Fernsehklassiker.

Mit dabei sind alle Interpreten, die in den 70er-Jahren zu den Stammgästen der „Hitparade“ zählten. Zum Beispiel Chris Roberts, Rex Gildo, Peggy March, Jürgen Marcus und Michael Holm.

Es dürfen aber auch die Künstler nicht fehlen, die nur für kurze Zeit oder mit einem einzigen Hit die deutsche Musiklandschaft der damaligen Zeit bereichert haben. So gibt es ein Wiedersehen mit dem überschäumenden Temperament der Maggie Mae, mit dem unterkühlten Charme der Schweizerin Monica Morell und mit Daisy Door. Deren Song „Du lebst in deiner Welt“ sorgte in einer Folge der Krimiserie „Der Kommissar“ für Aufmerksamkeit eroberte und anschließend Platz 1 der Hitlisten.

Die „Hitparade“ war auch stets ein Spiegel der aktuellen Modetrends. Ob Minirock oder Hotpants, ob Plateausohlen oder Knautschlackstiefel – die modischen Extravaganzen der Siebziger sind alle in dieser „Kultnacht“ dokumentiert. Dazu kommen ein Blick hinter die Kulissen, eine Collage der skurrilsten Begebenheiten und der Mann, der mit seinem markanten Moderationsstil das Gesicht der „Hitparade“ prägte. Von der ritualisierten Begrüßung „Hier ist Berlin!“ bis zum Stakkato des im Rekordtempo vorgelesenen Abspanns: Dieter Thomas Heck.

