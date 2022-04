Abendfüllende Otto-Show bei RTL

Anzeige

Otto Waalkes ist und bleibt einer der erfolgreichsten Vertreter der deutschsprachigen Komik. In einer abendfüllenden, in liebevoller Kleinarbeit entstandenen Clip-Show präsentiert RTL demnächst alle Highlights aus Ottos Karriere.

In seiner unnachahmlichen Art führt der kultige Ostfriese durch seine besten Momente aus den letzten 50 Jahren Bühnen- Kino und TV-Präsenz. Eine Show für alle treuen Fans und alle, die es danach sein werden. Die Show „Otto total!“ läuft am Samstag, den 21. Mai, zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr, bei RTL.

„Otto total!“ läuft in der Samstagabend Prime Time

Könnte bald auf RTL+ landen: Otto Waalkes in „OTTO – die Serie“ (Archivbild 1994, RTL)

Otto Waalkes als Pfarrer von St. Pauli in „OTTO – die Serie“ (Archivbild RTL+)

Susi Sorglos‘ Fön konnte ja sogar reden, dieser aber nur fönen.

„On Stage“ eine Rampensau vor dem Herrn: Im Laufe seiner langen Karriere war

Otto Waalkes auch unzählige Male auf Tour Bildrechte: RTL; Foto: Guido Engels (l.: Fön), Willi Weber (r.: Bühne)

Waalkes und die Schauspieler Daniel Brühl und Mads Mikkelsen sind darüber hinaus am Mittwochabend mit einem Jupiter Award geehrt worden. Die Zeitschriften „TV Spielfilm“ und „Cinema“ vergaben den Publikumspreis zum 44. Mal für herausragende Filmproduktionen und schauspielerische Glanzleistungen, wie eine Sprecherin für den Medienkonzern Hubert Burda Media mitteilte. Die Veranstaltung fand zum ersten Mal seit 2019 live vor rund 80 geladenen Gästen in Hamburg statt.

Otto Waalkes (73) wurde als bester Darsteller im Kinofilm „Catweazle“ geehrt. Daniel Brühl (43) erhielt den Sonderpreis der Jury für sein Regiedebüt „Nebenan“. Der in Berlin gedrehte Film sei eine hintergründige Satire über Gentrifizierung und Lebenslügen, Missgunst und Neid, hieß es. Dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen (56) wurde die Trophäe als bester internationaler Darsteller für seine Rolle im Kinofilm „Der Rausch“ zuerkannt.

Jüngst mit Juptier Award ausgezeichnet

Beste Darstellerin Kino wurde die Schweizerin Luna Wedler (22), die das Publikum im Drama „Je suis Karl“ überzeugt habe. Der aus Hamburg stammende Schauspieler Jannik Schümann (29) gewann zum dritten Mal in Folge einen Jupiter, diesmal in der Kategorie Bester Darsteller TV & Streaming für seine Rolle als Kaiser Franz Joseph I. in „Sisi“. Er sandte eine Videobotschaft von den Dreharbeiten zu Staffel zwei. Auch die 1996 in der Schweiz geborene Sisi-Darstellerin Dominique Devenport wurde geehrt. Ein weiterer Jupiter Award ging an die US-Schauspielerin Kaley Cuoco. Die 36-Jährige erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle in der Serie „The Flight Attendant“.

Mit Material der dpa