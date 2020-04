Alle Sky Ticket Highlights im Mai

„ES – Kapitel 2″, „Tolkien“ und „The Plot Against America“: Nur ein paar der Highlights die im Mai auf Film- und Serienfans bei Sky Ticket warten.

Im neuen Sky Original „Devils“ gerät Patrick Dempsey ab 28. Mai als rücksichtloser Finanzmogul in die Londoner Finanzwelt zwischen Geld, Macht und Verführung. Mit dem zweiten Teil der dritten Staffel „9-1-1“ gibt es ab 6. Mai wieder Action für Fans der Serie der „American Horror Story“-Macher. Am 8. Mai startet dann die Serie „Mayans M.C.“, der Spin-off der Biker-Serie „Sons of Anarchy“, in der sich ein Ex-Knacki als geächteter Sohn einer Latino-Familie ein neues Leben beim gefürchteten Mayans MC aufbaut.

Am 4. Mai startet der zweite Teil der vierten Staffel von „Rick & Morty“. Und in „Stumptown“, einer auf der gleichnamigen Graphic Novel von Greg Rucky basierenden Serien-Adaption, geht die Armeeveteranin Dex Parios ab 19. Mai als Privatermittlerin an den Start.

Für alle Filmfans gibt es auch wieder einige Premieren: Die Fortsetzung des Horrorklassikers von Stephen King „ES Kapitel 2“ ist ab 15. Mai verfügbar. In „Belleville Cop“ übernimmt ein Pariser Polizist („Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy) in Miami den Fall seines ermordeten Cop-Kumpels – ab dem 1. Mai.

Ausbruchsexperte Sylvester Stallone muss in „Escape Plan 3: The Extractors“ ab 8. Mai seine Freundin aus einem osteuropäischen Foltergefängnis retten. Und in der Fortsetzung des Animationshits „Angry Birds 2 – Der Film“ ab 29. Mai müssen sich Vögel und Schweine zusammenraufen, um ihre Heimat zu retten.

Hier der Überblick über die Sky Ticket Highlights im Mai:

Serien & Dokumentationen:

„9-1-1“, Staffel 3, Part 2, (ab 6. Mai) – Sky One

„Big Little Lies“, S 1 & 2 (ab sofort)

„Rick & Morty“, Staffel 4 b (ab 4. Mai) – TNT Comedy

„Total Bellas“, Staffel 5 (ab 4. Mai) – E! Entertainment

„The Shivering Truth“, Staffel 1 (ab 7. Mai) – TNT Comedy HD

„Coroner – Fachgebiet Mord“, Staffel 2 (ab 7. Mai) – 13 th Street HD

Street HD „Mayans M.C.“, Staffel 1 (ab 8. Mai)

„Kidding“, Staffel 2 (ab 12. Mai)

„Rocco Schiavone“, Staffel 3 (ab 13. Mai) – FOX HD

„Stumptown“, Staffel 1 (ab 19. Mai)

„The Plot Against America“, Staffel 1 (ab 20. Mai)

„Schooled“ , Staffel 2 (ab 21. Mai)

„Life in Pieces“, Staffel 4 (ab 21. Mai) – TNT Comedy HD

„Man vs. Bear“ (ab ab 26. Mai) – Discovery HD

„Devils“, Staffel 1 (ab 28. Mai) – Sky Original

„Seal Team“, Staffel 3 (ab 28. Mai) – TNT Serie HD

„Vagrant Queen“, Staffel 1 (ab 28. Mai) – Syfy HD

Filmpremieren:

„Belleville Cop“ (ab 1. Mai)

„Cold Blood Legacy“ (ab 2. Mai)

„Escape Plan 3: The Extractors“ (ab 8. Mai)

„Hotel Mumbai“ (ab 9. Mai)

„ES Kapitel 2“ (ab 15. Mai)

„Tolkien“ (ab 13. Mai)

„A Score To Settle“ (ab 16. Mai)

„Niemandsland – The Aftermath“ (ab 20. Mai)

„Good Boys – Nix für kleine Jungen“ (ab 22. Mai)

„The Kitchen: Queens of Crime“ (ab 23. Mai)

„Angry Birds 2 – Der Film“ (ab 29. Mai)

„Blinded by the Light“ (ab 30. Mai)

Weitere Filme:

„Ewige Jugend“ (ab 05. Mai)

„Der letzte Akt“ (ab 12. Mai)

„Paradise Hills“ (ab 19. Mai)

„Stan & Ollie“ (ab 26. Mai)

Über Sky Ticket: Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket kann man Sky flexibel und ohne Vertragsbindung buchen. So kann man die neuesten Sky Originals, Serien von Partnern wie HBO und Showtime, aktuelle Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf dem eigenen Gerät streamen – komplett ohne Receiver. Außerdem kann man Sky Ticket online jederzeit kündigen.