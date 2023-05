ARD steigt endlich in Länderspiele mit ein

Anzeige

Lange Zeit konnten ARD, ZDF und RTL die Frage nach der Aufteilung der Länderspiele ebenso wenig beantworten wie der DFB. Nun kommt langsam etwas Licht ins Dunkle.

Die Rechtelage bei den Länderspielen ist kompliziert. Bisher gibt es nur einen bestätigten Kontrakt der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit RTL über die eine Hälfte sämtlicher Begegnungen außerhalb der großen Turniere bis 2028. Von ARD und ZDF fehlt noch immer fehlt eine offizielle Bestätigung zu einer Vereinbarung über die Übertragungsrechte an einem umfangreichen Länderspiel-Paket mit der UEFA. Immerhin steigt die ARD mit rund einem Jahr verzug nun überhaupt einmal mit ins Boot ein.

Von hier kam am Freitag die Kunde über die ARD-Übertragung des Länderspiels in Polen am 16. Juni: Die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. © Tobias Arhelger – stock.adobe.com

ARD zeigt das Länderspiel gegen Polen Mitte Juni

Die Privatsender-Konkurrenz übertrug bereits mehrere Begegnungen. Obwohl es keinen unterzeichneten Vertrag gab, war auch das Zweite 2022 und Anfang 2023 ebenfalls auf Sendung, das Erste noch nicht. Am 16. Juni wird sich das nun ändern. Die ARD überträgt das Länderspiel in Polen ab 20.45 Uhr live aus Warschau. RTL wird dann wieder wenige Tage später an der Reihe sein. Am 20. Juni zeigt der Privatsender die Partie gegen Kolumbien live aus der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf Schalke.

Auch ZDF und RTL zeigen jeweils eine Partie live

Das 1000. Länderspiel der Nationalmannschaft steigt derweil schon am 12. Juni in Bremen. Der DFB weist ausdrücklich daraufhin, dass die vom ZDF übertragene Begegnung extra auf die familienfreundliche Anstoßzeit, um 18 Uhr gelegt, damit auch die jüngsten Fans eine Chance haben das Spiel live zu sehen – nicht nur im Stadion, sondern auch zuhause an den Bildschirmen.

Mit Material der dpa

Bildquelle: DFB_3: © Tobias Arhelger - stock.adobe.com

DFB_2: © Tobias Arhelger - stock.adobe.com