DFB-Länderspiele bei ARD, ZDF oder RTL: TV-Übertragungen weiter unklar

Anzeige

Wer überträgt die nächsten beiden Begegnungen der Fußball-Nationalmannschaft? Der DFB und die Sender können noch immer keine Auskunft geben.

Anzeige

Wenige Wochen vor den ersten Länderspielen seit dem WM-Vorrunden-Aus stehen die übertragenden Sender noch nicht fest. ARD, ZDF und RTL konnten die Frage nach der Aufteilung ebenso wenig beantworten wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Die DFB-Auswahl trifft am 25. März in Mainz auf Peru. Am 28. März folgt in Köln das Nachbarschaftsduell mit Belgien. Bis zur Heim-EM im Sommer 2024 hat die Nationalmannschaft nur noch Testspiele zu absolvieren.

Die Rechtelage bei den Länderspielen ist kompliziert. Bisher gibt es nur einen bestätigten Kontrakt der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit RTL. Der Privatsender übertrug im Vorjahr bereits mehrere Begegnungen. Obwohl es keinen unterzeichneten Vertrag gab, war das Zweite 2022 ebenfalls auf Sendung. Der öffentlich-rechtliche Sender übertrug unter anderem die Begegnungen gegen England und Italien.

DFB-Partien im Länderspiel-Paket

Noch immer fehlt eine offizielle Bestätigung von ARD und ZDF zu einer Vereinbarung über die Übertragungsrechte an einem umfangreichen Länderspiel-Paket mit der UEFA und der Agentur CAA Eleven. Dieses beinhaltet auch Partien des DFB-Teams in der Nations League und Testspiele. RTL hatte hingegen bereits im Mai verkündet, bis 2028 den Großteil der deutschen Länderspiele zu übertragen.

Zu den erworbenen Rechten gehören die Hälfte der Partien in der Nations League, der Qualifikationsspiele für die EM und die WM sowie der Test-Länderspiele. Die andere Hälfte der 60 Begegnungen wollen sich nach dpa-Informationen ARD und ZDF teilen.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: Sport-Fussball-Stadion-Kamera: © victor217 - Fotolia.com