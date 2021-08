ATP Masters in Cincinnati ab heute live bei Sky

Es ist das siebte ATP-Masters-1000-Turnier und zugleich die Generalprobe vor den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr: Die Western & Southern Open in Cincinnati. Sky überträgt diese Woche von Montag bis Sonntag täglich live aus Cincinnati, erinnert der TV-Anbieter am Montag.



Mit Alexander Zverev kehrt dabei der Olympiasieger von Tokio auf die Tour zurück, um noch ein wenig Matchpraxis zu sammeln, bevor es zu den US Open geht. Im letzten Jahr unterlag Zverev in Flushing Meadow erst im Finale dem Österreicher Dominic Thiem. In Cincinnati ist der Deutsche an Drei gesetzt und wird erst am Dienstag ins Turnier einsteigen. Bislang ist seine Bilanz in Cincinnati mehr als ausbaufähig. Bei all seinen sechs Teilnehmen scheiterte Zverev bereits in der ersten Runde.



Neben Zverev erwartet die Tennis-Fans laut Sky ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Die Top-Gesetzten Spieler sind Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Matteo Berrettini sowie Denis Shapovalov und Pablo Carreno Busta. Die Stars Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem haben indes ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt oder um ihren Körper zu schonen.



An den Übertragungstagen kommentieren die Matches laut Pay-TV-Anbieter Paul Häuser, Markus Gaupp, Stefan Hempel und Marcel Meinert, der zugleich das Finale am 22. August begleiten wird.