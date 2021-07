Auch ohne EM heute viel Live-Sport im TV

Anzeige

Formel 1, Basketball-Olympiaquali, Leichtathletik, Tour de France und DFB-Pokal: Der heutige Sonntag hat auch ohne EM viel Live-Sport zu bieten.

Um 14 Uhr beginnt die Live-Übertragung der Tour de France 2021 im Ersten. Eurosport ist bereits auf Sendung. Die 9. Etappe der diesjährigen Tour führt von Cluses nach Tignes. Am gestrigen Samstag hat sich Titelverteidiger Tadej Pogacar erstmals das Gelbe Trikot sichern und nebenbei viele Konkurrenten distanzieren können. Einzig der Belgier Wout van Aert bleibt mit einem Rückstand von 1:48 Minuten in Reichweite zum Vorjahressieger.

Formel 1 und Leichtathletik bei Sky

Ab 15 Uhr gastiert die Formel 1 zum zweiten Mal binnen einer Woche in Österreich. Red Bull-Pilot Max Verstappen möchte vor heimischen Publikum (Anm.: für seinen Rennstall) die Führung in der Fahrerwertung vor Serien-Weltmeister Lewis Hamilton weiter ausbauen. Die Niederländer startet dabei von der Pole Position, Hamilton von Platz vier und Sebastian Vettel vom elften Startplatz. Mick Schumacher belegte im Qualifying den vorletzten Rang. Das Rennen ist auf den Kanälen Sky Sport F1 und Sky Sport UHD live zu sehen. Eine halbstündige Zusammenfassung gibt es um 19 Uhr auf Sky Sport News im Free-TV und um 20.30 Uhr nochmals bei Sky Sport F1.

Die Live-Übertragung der Diamond League läuft heute auf Sky Sport 1. Sky überträgt den Leichtathletik-Event aus Stockholm ab 16 Uhr. Beim Tennisturnier in Wimbledon ist an diesem Sonntag Ruhetag. Daher laufen im Sky-Programm in diesem Fall nur Wiederholungen und Highlights. Am Abend werden auf Sky Sport 2 beispielsweise nochmal die Drittrunden-Matches von Angelique Kerber und Alexander Zverev gezeigt.

Außerdem wird heute die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Nach der für deutsche Fans enttäuschenden EM können die Augen von nun an auf die neue Saison gerichtet werden. Ab 18.30 Uhr zieht „Losfee“ Thomas Broich in der ARD-Sportschau die Lose. Ausgetragen wird die 1. Runde im DFB-Pokal vom 6. bis 9. August. Sky überträgt komplett live. Einzelne Spiele zeigen wie gewohnt auch Sport1 und Das Erste live im Free-TV.

Telekom bietet auch ohne EM hochinteressanten Live-Sport

Zu guter Letzt gibt es bei MagentaSport heute das Finale um die Teilnahme am Basketball-Turnier der olympischen Spiele in Tokio zu sehen. Deutschland muss dort ab 19.30 Uhr nach Siegen gegen Russland und Kroatien nun nur noch Brasilien aus dem Weg räumen. Gelingt dies dem deutschen Team sind sie in knapp drei Wochen in Tokio mit dabei. Die kostenfreie Live-Übertragung von MagentaTV beginnt ab 19.20 Uhr.

