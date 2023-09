Das ändert sich jetzt bei den ehemaligen Sony-Sendern AXN White und Black

Anzeige

Sony hat seine beiden Pay-TV-Sender bekanntlich jüngst an die High View Gruppe abgegeben, nun kommt es durch die neuen Eigner zu ersten Veränderungen neben den Namen AXN White und Black. Dabei liegt der Fokus bei beiden Programmen vor allem auf einer Neugestaltung des Vorabends respektive späten Nachmittags.

So ziehen bei AXN White (ehemals Sony Channel) „Agatha Christies Mörderische Spiele“ vom Nachmittag auf den Sendeplatz um 17.50 Uhr. Auf dem zuvor angestammten Slot nach 15 Uhr kommt nun „Call the Midwife“ – eine der erfolgreichsten britischen Serien der jüngeren Vergangenheit, bei der sich alles um eine Geburtshelferin in den 50er Jahren dreht. Zuvor lief sie schon gegen 14 Uhr.

„Agatha Christies Mörderische Spiele“: Bei den Adaptionen klassischer Christie-Geschichten handelt es sich um witzige Krimis mit einem Hauch von französischem Flair.© Sony Channel

Neu im werktäglichen Vorabend-Programm ist ab Oktober das „Grand Hotel“ (17.05 Uhr), dass durch Intrigen, Liebschaften und Morde in Aufruhr gebracht wird. Die Historien-Dramaserie ist opulent im Stile des beginnenden ausstaffiert. „The Velvet Collection“ wandert derweil vom Sendeplatz nach 17 Uhr auf 16.10 Uhr. Hierbei handelt es sich Spin-Off der Serie „Velvet“. Abgeschlossen wird der neue Vorabend um 19.25 Uhr von „Murdoch Mysteries“, das vorher wöchentlich lief und die einzige der Serien darstellt, die auch in der Mediathek zur Verfügung gestellt. Dort sind auch die beiden Filme „Betty und ihre Schwestern“ und „Call me by your Name“ für Oktober angekündigt wurden.

Beide AXN-Sender gestalten den Vorabend neu

Der Action-Sender, der nach der Umbenennung von Sony AXN zu AXN Black nun schwieriger von seinem Schwesterkanal zu unterscheiden ist als vorher, hat ebenfalls eine neue „Access Prime“. „Unforgettable“, eine Dramaserie mit „Without a Trace“-Star Poppy Montgomery in der Hauptrolle landet dabei auf dem Platz um 17.15 Uhr von „Sea Patrol“, das seinerseits auf 16.30 Uhr vorrückt. Ab 18 Uhr folgen nun „Chicago P.D.“ und „The Blacklist“, bei welchem es als einziger Serie beim alten Sendeplatz bleibt (18.45 Uhr).

Für die AXN Black Mediathek wird im Oktober derweil ein Halloween-Special der Horrorserie „Into the Dark“ sowie die Staffeln 1-4 der Mafiaserie „Gomorrha“ angekündigt, welche ab nächsten Monat auch linear immer montags 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.