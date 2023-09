Sony-Sender verschwunden: Diese TV-Sender ersetzen sie

Anzeige

Der Deal ist durch: High View hat über Nacht alle linearen Sony-Sender sowie Sonys VOD-Angebot im deutschsprachigen Raum übernommen. Das Branding wurde direkt umgestellt.

Anzeige

Die Sender Sony AXN und Sony Channel sowie das SVOD-Angebot Sony One werden ab heute von High View vertrieben. Die Übernahme des Pay-TV-Angebots durch das Unternehmen aus Landshut war schon länger angekündigt worden, wartete aber noch auf den Vollzug (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bei High View schien man die Übernahme gern pünktlich zum September perfekt machen zu wollen, das klappte dann auch – wenn auch „in letzter Sekunde“, wie eine Sprecherin DIGITAL FERNSEHEN mitteilte. Denn die Sender wurden erst gestern übernommen.

Mit der Übernahme ging auch ein Rebranding der drei Angebote einher: So wurde aus Sony AXN nun AXN Black, Sony Channel wurde zu AXN White und das VOD-Angebot Sony One heißt jetzt AXN+. Die beiden TV-Sender AXN Black und AXN White haben auch schon ihre eigenen Webseiten, auf denen das TV-Programm jedoch nicht zu sehen ist. AXN+ ist nicht über den Browser verfügbar.

Die neuen Logos der ehemaligen Sony-Angebote (Bild: via High View via adamiCOM)

Die High View-Sprecherin bestätigte, dass das Branding nach der gestrigen Senderübernahme noch in der Nacht umgestellt worden sei. Entsprechend seien die Pay TV-Sender und das SVOD-Angebot auf Fernsehern nun unter den neuen Namen zu finden. Durch die kurzfristige Umstellung könne die Technik in manchen Fällen aber auch noch hinterherhängen. Bald sollten dann aber bei allen Anbietern und Geräten die Kanäle nicht mehr als Sony-Angebote, sondern unter neuem Namen laufen. Die Sender können in Deutschland empfangen werden über Vodafone Giga TV, Magenta TV, Prime Video Channels Pyur und Waipu.tv.

Für das inhabergeführte Unternehmen High View ist es kein schlechtes Geschäft: Serien wie „Yellowstone“, „The Blacklist“ und „Chicago PD“ werden auf den ehemaligen Sony-Sendern ihre deutschsprachige TV-Premiere feiern. „Yellowstone“ gehört in den USA aktuell zu den meistgesehenen Serien. Nach der Sony-Übernahme plant High View seine Angebote, insbesondere den VOD-Teil, mit weiteren Partnern auszubauen.

Bildquelle: einstieg_seriensender_sonychannel: © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Sony Channel