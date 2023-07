Pay-TV: Sony verkauft seine deutschen Sender

Anzeige

Es hatte sich abgezeichnet, nun wird es langsam aber sicher offiziell: Sony wird seine Pay-TV-Sender an einen anderern Distributor verkaufen. Um wen es sich dabei handelt, verrät DIGITAL FERNSEHEN.

Es bleibt Bewegung in der deutschen Senderlandschaft: Nachdem geneigte TV-Zuschauer sich bereits auf das Aus von Servus TV Deutschland und Sky Comedy einstellen müssen, verkauft nun Sony Pictures Entertainment Deutschland seine Pay-TV-Sender an die Highview Gruppe. Damit bestätigt sich ein Gerücht, das erstmalig im Juni auf der Bildfläche auftauchte (DF berichtete).

Sony verschwindet vom deutschen Pay-TV-Markt

Mittlerweile wurde gegenüber der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) verbrieft und von dieser publik gemacht, dass Sony zuerst seine Sender in der Fiction First GmbH mit Sitz in Köln zusammenfasst und High View dann 100 Prozent der Anteile an diesem neuen Unternehmen übernimmt. Sony gibt somit seine Pay-TV-Präsenz in Deutschland. Das Portfolio von High View wächst mit dem ehemaligen Sony Channel, Sony AXN sowie Sony One (VoD) in beträchtlicher Art und Weise an. Die Landshuter Gruppe ist beispielsweise Heimat der diversen Deluxe-Sender oder auch Bergblick, Waidwerk, Just Cooking sowie anderen FAST Channels.

„Ehemalig“, weil im Zuge der Übernahme auch Umbenennungen erfolgen werden. Laut BBW verschwindet die Marke Sony nachvollziehbarer Weise aus den Namen der Sender. Die drei Angebote firmieren demnach künftig unter den Titeln AXN White (vormals Sony Channel), AXN Black (Sony AXN) und AXN+ (Sony One). Eine Einstellung oder Zusammenlegung der Kanäle ist also nicht vorgesehen.

Vorbehaltlich kartellrechtlicher Einwände wird es voraussichtlich in den nächsten Wochen oder Monaten die Vollzugsmeldung zu dem Deal geben. Die Absichten beider Parteien sind bereits jetzt keine Gerüchte mehr, sondern durch die Anmeldung bei der BBW transparent.

