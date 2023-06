Zwei weitere Sender kurz vor Verkauf?

Anzeige

Es hat den Anschein, als stehen nach Sport1 die nächsten beiden Sender zum Verkauf. Um welche Programme es sich dabei handelt, verrät DIGITAL FERNSEHEN:

Die deutsche TV-Sender-Landschaft formt sich aktuell in einem enormen Tempo um und die Gerüchteküche brodelt munter weiter: Erst bestätigt sich das Aus von ServusTV, dann kommt unverhofft Sport1 auf den Markt und nun stehen zwei weitere Pay-TV-Sender offenbar zum Verkauf. Ganz zu schweigen von dem immerzu schwelenden Diskussionen um Sky Deutschland.

Bei den neuesten beiden Kandidaten handelt es sich um Sony AXN und den Sony Channel, wie „Clap-Club.de“ zuerst berichtete. Demnach soll die Highview-Gruppe kurz vor der Übernahme der beiden Programme stehen. Mit dem Verkauf der Sender durch Sony Pictures Television könnte auch das Branding unter dem Banner des japanischen Elektronikkonzerns verschwinden. So soll darüber nachgedacht werden, die beiden Kanäle thematisch und inhaltlich umzuwidmen. Dem Vernehmen nach gilt die Aufsplittung in jeweils ein Frauen- und Männer-Programm als die wahrscheinlichste Variante.

Verkauft Sony seine beiden Pay-TV-Sender an Highview?

High View befindet sich zwar aktuell in einer Expansionsphase. Diese fokussiert sich jedoch eigentlich auf den aufstrebenden Markt für FAST-Channel. Ob auch noch zwei Pay-TV-Sender ins Portfolio passen, müssen die Verantwortlichen entscheiden. Sony Pictures Television hatte in Deutschland zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt, als man Ende Juli 2022 die hauseigene Film- und Fernseh Produktions GmbH an Banijay veräußerte. Der Verkauf der beiden Sender würde hier also die im Vergleich zu Highview entgegensetzte Tendenz der Verkleinerung fortsetzen.

Mit einer Bestätigung der Gerüchte oder einem Dementi des Sachverhalts ist wahrscheinlich erst zum Wochenanfang zu rechnen. Diesen Freitag war bei den beteiligten Parteien kein Statement mehr in Erfahrung zu bringen.

