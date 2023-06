Bestätigt: Großer Free-TV-Sender wird eingestellt

Anzeige

Servus ServusTV Deutschland: 2016 drohte bereits einmal das Aus, ehe dann doch noch die Wende auf dem Fuß folgte, nun gibt es aber Klarheit über den Zeitpunkt, ab wann der Sender offiziell eingestellt wird. Gerüchte gab es schon Ende April.

Im Gegensatz zu Situation vor knapp sieben Jahren, als der Betriebsrat beim mittlerweile verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz für Ärger sorgte, geht es diesmal wohl rein ums Geld: Der jüngste Ausbau einer News-Sparte von ServusTV Deutschland – inklusive prominentem Personal aus dem Hause Springer – zu Jahresbeginn und der Digitalausbau der Mediathek zum Streamingdienst Servus On (März 2022) haben sicherlich, wie auch kostspielige Sportrechte, einen Preis, der erst einmal wieder amortisiert werden will. Dies ist in Anbetracht eines Marktanteils von unter 0,5 Prozent (eigene Angaben) natürlich nicht Leicht gewesen, beziehungsweise nun als gescheitert zu betrachten. Ende 2023 wird deshalb der Stecker gezogen und der lineare Free-TV-Sender ServusTV Deutschland schlussendlich eingestellt.

ServusTV: Deutschland-Sender wird wohl eingestellt, weil es sich nicht lohnt

Das Online-Angebot ServusTV On soll es, wahrscheinlich aufgrund von weiterhin gültigen Sport-TV-Rechten, auch über 2023 hinaus in Deutschland geben. Bild: ServusTV

Medienberichten zufolge ist das Aus auch zuerst offiziell geworden, als der Axel Springer seine Belegschaft über den wegfallenden Auftrag in Kenntnis setzte. Mittlerweile hat aber auch ServusTV selbst bestätigt, dass es der Deutschland-Sender linear eingestellt wird. Das Online-Angebot ServusTV On soll demnach hierzulande aber aktiv bleiben und auch weiterhin als Heimat für die erwähnten Sport-Übertragungen dienen, deren Verträge teilweise länger als bis zum Jahresende laufen.

Wird Welt mit ins Verderben gezogen?

Das lineare Programm, welches durchaus über den Sport hinaus in Form von Spielfilmen und Reportagen Reizpunkte setzen konnte, ist zum Jahreswechsel jedoch Geschichte. Welt TV, das die Nachrichten-Schiene anliefert, steht damit ebenfalls vor gehörigen Problemen. Welche Auswirkungen der Verlust des österreichischen Partner hat, ist momentan noch nicht abzusehen. Die Folgen könnten jedoch auch hier gravierend sein.

