Bekannter Neuzugang beim ZDF-„heute journal“

Dunja Hayali präsentiert demnächst auch das „heute journal“. Die neue Moderatorin ist so etwas wie die Allzweckwaffe des ZDF.

Dunja Hayali gehört ab Mitte Februar zum Moderationsteam des Nachrichtenmagazins „heute journal“ im ZDF. Die Journalistin werde ab dann rund 40 Mal im Jahr durch die Sendung führen, erstmals am 20. Februar, teilte der Sender am Freitag mit. Am meisten werden die Zuschauerinnen und Zuschauer dort weiter Marietta Slomka und Christian Sievers sehen, daneben begrüßt auch Anne Gellinek einige Wochen im Jahr das Publikum.

Dunja Hayali war schon einmal beim „heute journal“

Moderations-„Allzweckwaffe“ des Zweiten: Dunja Hayali. © ZDF/Jens Koch

„Die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff präsentieren und profilieren – jede und jeder mit dem eigenen Charakter, aber alle mit höchster journalistischer Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit“, sagte ZDF-Chefredakteurin zu der Personalie. Hayali selbst: „Ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, wo für mich im ZDF alles angefangen hat.“

Denn Erfahrung im „heute journal“ hat die 48-Jährige bereits vor langem sammeln können: Von 2007 bis 2010 war sie als Co-Moderatorin dabei. Sie werde auch weiterhin das „Sportstudio“ und das „Morgenmagazin“ moderieren, hieß es zu ihren anderen Tätigkeiten im ZDF. (dpa/bey)

Bildquelle: df-heute-journal: ZDF