Biathlon-WM 2023 in Oberhof ab heute live in ARD und ZDF

Anzeige

Die Biathlon-WM ist zurück in Deutschland! ARD und ZDF begleitet das Sportereignis ab Mittwoch live im Fernsehen.

Anzeige

Schon zum zweiten Mal wird im thüringischen Oberhof eine Biathlon-WM ausgetragen. Athletinnen und Athleten aus 30 Nationen gehen beim Saison-Höhepunkt an den Start, erklärt das ZDF. 2012 fand zuletzt eine Biathlon-WM in Deutschland statt. Zwischen dem 14. und 19. Februar stehen nun in der Rennsteig-Arena zwölf Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm, die das Zweite Deutsche Fernsehen live begleiten wird. Das Zweite Deutsche Fernsehen übernimmt zum Start. Weitere Sendungen folgen in den kommenden Tagen auch im Ersten. Die Biathlon-Übertragungen der sechs Rennen im ZDF werden dabei laut Sender mit Audiodeskription und Untertiteln angeboten.

ZDF-Moderator Alexander Ruda wird durch die Biathlon-Übertragungen führen, wie der Sender überdies ankündigt. Sven Fischer steht ihm als Experte für die fachliche Analyse zur Seite. Auch Laura Dahlmeier soll ihre Expertise in die Übertragungen einbringen, wie der Programmankündigung zu entnehmen ist. Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger kommentieren derweil live das Geschehen.

„sportstudio“ live im ZDF zur Biathlon-WM

Mittwoch, 8. Februar 2023, ab 14.15 Uhr (4 x 6 Kilometer Mixed Staffel)

Freitag, 10. Februar 2023, ab 14.05 Uhr (7,5 Kilometer Sprint Frauen)

Samstag, 11. Februar 2023, ab 14.20 Uhr (10 Kilometer Sprint Männer)

Sonntag, 12. Februar 2023, ab 13.10 Uhr (10 Kilometer Verfolgung Frauen, 12.5 Kilometer Verfolgung Männer)

Dienstag, 14. Februar 2023, 14.10 Uhr (20 Kilometer Einzel Männer)

Weitere Übertragungen gibt es zudem im Ersten sowie im ARD-Livestream und -Live-Ticker zu sehen. Eine konkrete Terminübersicht, welche Spiele man im linearen TV und im Livestream und welche über einen Live-Ticker begleitet werden, findet man auf der Seite der Sportschau.

Quelle: ZDF, Sportschau