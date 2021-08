Bild HD empfängt am ersten Abend Scholz und Laschet

Anzeige

Der neue Fernsehsender Bild strahlt an seinem ersten Sendetag am Sonntag (22. August) zwei Talks mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) aus.

Ab 19.30 Uhr startet eine „Kanzlernacht“, wie der Medienkonzern Axel Springer am Donnerstag in Berlin ankündigte. Getrennt voneinander werden demnach in einem Spezial des Talkformats «Die richtigen Fragen» ab 20.15 Uhr zunächst Laschet und dann in einer weiteren Runde um 21.45 Uhr Scholz befragt. Die Moderatoren im Bild-Studio in Berlin sind Patricia Platiel, Kai Weise und Paul Ronzheimer.

Erstere moderiert ab 23.15 Uhr die journalistische Analyse der „Kanzlernacht“ unter anderem mit „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt und Claus Strunz, Programmchef und Mitglied der Chefredaktion.

Die Boulevardmarke Bild startet am Sonntag, um 9 Uhr einen Fernsehsender. Dieser wird frei empfangbar sein (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Der neue TV-Kanal ist über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) sowie online zu empfangen.

„Die Kanzlernacht“ bei Bild HD im Überblick

19.30 „Die Kanzlernacht – Der Countdown“

20.15 „Die Richtigen Fragen Spezial von Paul Ronzheimer an Armin Laschet“

21.45 „Die Richtigen Fragen Spezial von Kai Weise an Olaf Scholz“

23.15 Analyse