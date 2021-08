Bild HD erstmals mit Live-Fußball

Anzeige

Nur zehn Tage nach dem Sendestart kommt auch schon die erst Fußball-Live-Übertragung bei Bild HD. Obendrein geht es dabei um einen guten Zweck.

Am Mittwoch, 1. September 2021 um 17.30 Uhr tritt DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im Hagener Ischelandstadion zu einem Benefizspiel an. Gegner sind in der ersten Halbzeit die SpVg. Hagen 1911 sowie in der zweiten Halbzeit der SV Hohenlimburg 1910. Sämtliche Erlöse, auch die aus TV-Übertragung, kommen den Opfern der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli zugute.

Bild zeigt das Spiel, das von Moderator Cornelius Küpper kommentiert wird, in Kooperation mit dem BVB ab 17.30 Uhr live im Free-TV. Vor dem Spiel gibt es ab 16.30 Uhr ein „Bild Live-Spezial zur Flut“ und ihren dramatischen Folgen. Kira Ortmann und Maximilian Kiewel moderieren live aus dem Stadion, Valentina Maceri ist Field-Reporterin mit Live-Schalten zu Menschen, die in der Flut alles verloren haben.

Bild ist frei und unverschlüsselt im Fernsehen über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (Astra 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, Waipu.tv: 12) zu empfangen.