Bild weitet seine Live-Strecke aus

Mehr live: Der TV-Sender Bild der gleichnamigen Boulevardmarke verlängert seine Newsstrecke.

Bislang gab es das Newsprogramm unter der Woche von 9 bis 14 Uhr, nun von 7 bis 20.15 Uhr, wie der Medienkonzern Axel Springer am Mittwoch in Berlin mitteilte. Es hatte vorgeschaltet dazu eine Testphase gegeben. Seit Sendestart im Sommer 2021 waren nachmittags bislang in dem TV-Programm vor allem Dokus zu sehen. Das Nachrichtenprogramm besteht im Wesentlichen aus der Sendung „Bild Live“. In den 13 Stunden Newsstrecke sind wiederholende Elemente vorgesehen: Live-Moderationen sind etwa im Tagesverlauf zeitversetzt nochmals zu sehen.

Erst zu Wochenbeginn hatte der Free-TV-Sender die Vertragsverlängerung mit TV-Urgestein Marcel Reif bekanntgegeben (DIGITAL FERNSEHEN-Bericht hierzu).