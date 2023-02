Böhmermann will „den Raab“ machen – Schluss mit 50?

Anzeige

Jan Böhmermann zeigt Bewunderung für einige Kollegen älteren Semesters – darunter Stefan Raab und einen noch vielleicht noch größeren Showmaster der deutschen TV-Geschichte.

„Ich finde es toll, wie Frank Elstner das macht, sich mit einer Zuneigung für alles, was nach ihm kommt, die Dinge anzugucken. Das ist in der Unterhaltung leider selten“, sagte der Satiriker, Late-Night- und Recherche-Show-Moderator der „Süddeutschen Zeitung“. „Und hat nicht auch Stefan Raab das fantastisch gemacht?“ fuhr Böhmermann fort. „Mit 50 zog er sich wie angekündigt zurück, das ist erstrebenswert“, sagte der 41-Jährige („ZDF Magazin Royale“).

Bildrechte: Brainpool / Willi Weber Genießen die Hochachtung von Jan Böhmermann: Frank Elstner und Stefan Raab.

Böhmermann bewundert Konsequenz von Raab

Zur Bemerkung der Interviewer, dass es bei ihm in der ZDF-Show keine Stars gebe, die ihre Filme, Alben oder Bücher anpreisen, sagte Böhmermann: „Es ist unbefriedigend, nur sieben Minuten Promotalk zu führen, das langweilt mich und alle anderen. Wer sich oder etwas verkaufen möchte, geht zu Lanz oder setzt sich zu Maischberger an den Comedy-Tisch zwischen Jan Fleischhauer und Alexander Kissler.“

Jan Böhmermann talkt auch heute Abend wieder in seinem „ZDF Magazin Royale“ – ohne Promotalks – ab 23 Uhr im Zweiten und ab 20 Uhr in der Mediathek. Nach der Konzert-Folge „Ehrenfeld Intergalactic“ ist es die erste reguläre Ausgabe in 2023. (dpa/bey)

