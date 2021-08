„Bruno vs. Tyson“-Doku bald exklusiv bei Sky

Anzeige

Das neue Sky Original „Bruno vs. Tyson“ widmet sich bald den rivalisierenden Schwergewichtschampions Frank Bruno und Mike Tyson.

Zweimal standen sich der britische Box-Held Frank Bruno und die US-Legende Mike Tyson im Boxring gegenüber. Zweimal schickte „Iron“ Mike seinen Kontrahenten dabei auf die Bretter. In der Sky Original Dokumentation „Bruno vs. Tyson“ sollen die beiden Ikonen abseits des Rings aufeinandertreffen und erzählen, wie sich ihre Leben kreuzten, kündigt der Pay-TV-Anbieter an.

Der 90 Minuten lange Film soll ab dem 18. September auf Sky Documentaries und via Sky Ticket auch auf Abruf verfügbar sein. Entwickelt wurde der Dokumentarfilm von Benjamin Hirsch („Idris Elba: Fighter“) und Kevin Macdonald („Der Mauretanier„).

Darum geht es in „Bruno vs. Tyson“

Der britische Boxer Frank Bruno bekommt 1989 in Las Vegas zum ersten Mal seine Chance auf den Weltmeistertitel im Schwergewicht. Sein Kontrahent und Rivale ist dabei kein geringerer als Box-Champion Mike Tyson. Trotzdem rechnet sich der sanfte Riese aus England Siegchancen gegen das amerikanische Enfant terrible aus, da Tyson abseits des Ringes immer wieder mit privaten Problemen zu kämpfen hat. Im Ring lässt sich „Iron“ Mike wenig später nichts anmerken und besiegelt mit einem Technischen Knockout in der fünften Runde die Titelträume Brunos. Die gemeinsame Geschichte der beiden Knockout-Garanten ist damit jedoch noch nicht zu Ende erzählt.

Einen ersten Einblick in den Film gibt es hier:

