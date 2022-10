Bundesliga: Bayern gegen Werder wird im Free-TV gezeigt

Anzeige

Durch eine Kooperation zwischen Sky und der Seven.One Entertainment Group wird das Spiel FC Bayern München gegen SV Werder Bremen auch im Free-TV gezeigt.

Anzeige

Am 14. Spieltag wird Sat.1 das Fußball-Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen SV Werder Bremen am 8. November live übertragen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr, kündigt Sky an. Die beiden Sender werden dabei das Live-Spiel parallel übertragen, wie nun bekannt wurde. Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss wird das Spiel in Sat.1 begleiten, weitere redaktionelle und promotionale Verknüpfungen sind laut Pay-TV-Anbieter in Planung.

Bereits in der Vergangenheit hatte Sky ausgewählte Bundesliga-Spiele an Free-TV Partner vergeben. Die Partie Bayern München gegen Werder Bremen ist eines von insgesamt vier Live-Spielen, die Sat.1 in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 im Rahmen der Kooperation übertragen wird. Die weiteren Partien werden dann zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, so Sky.

Sky beginnt seine Übertragung des Live-Spiels am Dienstag, 8. November 2022 wie gewohnt in der englischen Woche um 20.15 Uhr – Frank Buschmann kommentiert und Nele Schenker führt die Interviews. In Sat.1 meldet sich ab 20.00 Uhr Moderator Matthias Opdenhövel. Zudem wird es Bestandteil der Original Sky Konferenz sein, heißt es in der Mitteilung.

Sat.1 teilte darüber hinaus im Rahmen der aktuellen Ankündigung den Plan für die „ran Super-Sportwoche“ mit.

Die „ran Super-Sportwoche“ im Überblick

8. November, ab 20.00 Uhr, live in Sat.1: Bundesliga FC Bayern München – SV Werder Bremen

11. November, ab 19.00 Uhr, live in Sat.1: Bundesliga Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

ab 23:00 Uhr: „ran Late Night Spezial“ 30 Jahre „ran“

13. November, ab 14.00 Uhr, live auf ProSieben: „ran Football“ NFL Munich Game Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneers

ab 18.55 Uhr: „ran Football“ zwei weitere NFL-Partien

Text: Sky/ Sat.1 Redaktion: JN

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Sport-Fussball-Stadion-Kamera: © victor217 - Fotolia.com