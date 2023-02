Bundesliga, Premier League und NHL All-Star Game live bei Sky: Die Sport-Highlights am Wochenende

Anzeige

An diesem Wochenende steht mit dem NHL All-Star Game einer der großen Höhepunkte der Saison auf dem Sky-Programm, aber auch in der Bundesliga und Premier League rollt wieder der Ball.

Sky überträgt das Treffen der Stars am Samstagabend ab 20.45 Uhr live und exklusiv. DEB-Sportdirektor Christian Künast wird das Spiel als Co-Kommentator an der Seite von Olivier Zwartyes begleiten. Wie bereits in den vergangenen Jahren spielen dann Auswahlteams jeder Division in Halbfinale und Finale den Sieger aus, wobei jeweils im 3-gegen-3 über 20 Minuten gespielt wird. Den Auftakt macht Leon Draisaitl mit der Auswahl der Pacific Division gegen die Central Division, im Anschluss treffen die Atlantic Division und die Metropolitan Division im zweiten Halbfinale aufeinander.

Bereits in der Nacht auf Samstag überträgt Sky ab 1 Uhr den NHL All-Star Skills Competition live, in dem die Besten der Besten in Einzelwettbewerben wie unter anderem „Accuarcy Shooting“, „Breakaway Challenge“, „Fastest Skater“ und „Hardest Shot“ ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bereits zwei Tage nach dem All-Star Game wird die Regular Season fortgesetzt – ab der Nacht auf Dienstag (7. Februar) bis Mitte Februar zeigt Sky zehn Spiele live.

Das NHL All-Star Game am Samstag live bei Sky.

NHL All-Star Game und zehn weitere Spiele bis Mitte Februar live bei Sky

Beim Fußball macht die 2. Liga bereits heute mit zwei Spielen den Anfang – unter anderem das Verfolgerduell Paderborn Düsseldorf (Anpfiff 18.30). Am Samstag gibt es aus dem Bundesliga-Unterhaus drei Spiele zur Mittagszeit und das Frankenderby Fürth – Nürnberg am Abend (Anpfiff 20.30 Uhr). Ab 14 Uhr überträgt Sky morgen dann wie gewohnt auch den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv.

Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime des deutschen Fußballs im „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Diesmal gibt es keine absoluten Kracher-Partien – unter anderem trifft der 1. FC Köln auf RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auf Hertha BSC. Sonntag gibt es die restlichen drei Zweitliga-Begegnungen (ab 13.30 Uhr) und von der Bundesliga lediglich Zusammenfassungen. Eine Übersicht aller Übertragungen findet sich am Ende des Artikels.

Harry Kane vs. Erling Haaland – Tottenham empfängt ManCity im „Match of the Week“

Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams in der Liga gegenüber, da die eigentlich für den 7. Spieltag angesetzte Partie nachgeholt werden musste. In dem ereignisreichen Match schlug letztlich Manchester City die Spurs mit 4:2. Unter den Torschützen befand sich auch Erling Haaland, der mit sagenhaften 25 Treffern die Torschützenliste anführt. Direkt dahinter folgt der Topstürmer Tottenhams, Harry Kane (16 Tore).

Am Sonntag begrüßen ab 17 Uhr die Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD. Und wie sich Leno und der FC Fulham gegen das neu aufgestellte Chelsea schlagen, ist am Freitag ab 20.50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event zu sehen. (Alle Spiele unten in der Übersicht).

Der 22. Spieltag der Premier League bei Sky:

Freitag:

20.50 Uhr: FC Chelsea – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Samstag:

13.20 Uhr: FC Everton – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event

15.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: Manchester United – Crystal Palace live auf Sky Sport 7

16.00 Uhr: Aston Villa – Leicester City im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

18.20 Uhr: Newcastle United – West Ham United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14.50 Uhr: Nottingham Forest – Leeds United live auf Sky Sport Premier League

17.00 Uhr: „Match of the week“: Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16.00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport News

Mittwoch:

20.50 Uhr: Manchester United – Leeds United live auf Sky Sport Premier League (Nachholspiel des 8. Spieltags)

Das NHL All-Star Game und weitere Live-Übertragungen der NHL bei Sky:

Nacht auf Samstag, 4.2.:

1.00 Uhr: NHL All-Star Game Skills Competition live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 4.2.:

20.45 Uhr: NHL All-Star Game live (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 7.2.:

1.00 Uhr: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 8.2.:

1.00 Uhr: Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 9.2.:

2.00 Uhr: New York Rangers – Vancouver Canucks live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 10.2.:

1.00 Uhr: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Samstag, 11.2.:

1.00 Uhr: New York Rangers – Seattle Kraken live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 11.2.:

18.30 Uhr: Ottawa Senators – Edmonton Oilers (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

21.30 Uhr: Boston Bruins – Washington Capitals live auf Sky Sport Mix

0.30 Uhr: Florida Panthers – Colorado Avalanche live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 12.2.:

18.30 Uhr: Montreal Canadiens – Edmonton Oilers (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 14.2.:

1.30 Uhr: Ottawa Senators – Calgary Flames live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 15.2.:

1.00 Uhr: Washington Capitals – Carolina Hurricanes live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Der 19. Bundesliga-Spieltag bei Sky

Donnerstag:

19.30 Uhr: 2. Liga – Deine Vorschau auf Sky Sport News

20.00 Uhr: „Matchplan“ mit Borussia Dortmund (Inka Grings) – SC Freiburg (Imke Wübbenhorst) auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21.00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Steffen Tigges“ auf Sky Sport Bundesliga

21.30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga

22.30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – Bayer Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14.00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15.15 Uhr: Borussia Dortmund – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.25 Uhr: 1. FC Köln – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3

15.25 Uhr: Eintracht Frankfurt – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 4

15.25 Uhr: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 5

15.25 Uhr: VfL Bochum – 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Frankenderby Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event

21.15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Super Sonntag:

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16.00 – 16.30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga

16.30 – 20.15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

17.30 – 18.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga

18.00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19.30 – 20.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga

23.00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18.30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga

