„Captain Future“-Marathon auf Nitro

Anzeige

Am frühen Samstagmorgen startet der „Captain Future“-Marathon. Doch damit nicht genug: Nitro hat ein ganzes Superhelden-Wochenende an Ostern ausgerufen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Den Auftakt am Ostersamstag macht die animierte Superheldenserie „Captain Future“. Ab 5.10 Uhr reisen der Captain und sein Team durch Zeit und Raum von Planet zu Planet, um Frieden zu schaffen. Dabei trifft Captain Future immer wieder auf neue Feinde und Verbrecher, die ihm das Leben schwer machen. Das größte Abenteuer rund um die mysteriösen sieben Steine fordert alle Kräfte des Teams. Captain Future riskiert auf seinen Missionen nicht nur einmal sein Leben, um das Universum zu retten. Insgesamt zeigt Nitro 18 spannende Folgen, wovon Ostersonntag ab 4.10 Uhr einige wiederholt werden.

Die Kultserie „Hulk“ aus den 1970ern folgt Ostersamstag direkt im Anschluss an „Captain Future“. Dr. David Bruce Banner (Bill Bixby) ist ein glänzender Wissenschaftler. Doch seine Experimentierfreude nimmt ein abruptes Ende, als er selbst bei einem Versuch einer Überdosis Gammastrahlung ausgesetzt wird. Die Gestalt „Hulk“ (Lou Ferrigno) ist geboren…

Am Abend zeigt Nitro, um 20.15 Uhr, dann noch „Spider-Man“ mit Tobey Maguire in der Hauptrolle, sowie im Anschluss noch „Dredd„. Die zweite filmische Inkarnations der Comic-Figur „Judge Dredd“. Als erstes schlüpfte einst Sylvester Stallone einst 1995 in die Rolle des Science-Fiction-Cops.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.