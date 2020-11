Champions League bei Sky und DAZN: Hier gibt es Gladbach und Bayern heute live

Anzeige

Kann die Borussia aus Mönchengladbach ihren respektablen Start in die Könisgklasse mit einem Sieg gegen Donezk abrunden – und marschiert Bayern gegen Salzburg weiter Richtung Achtelfinale? All das gibt es heute in Pay-TV und Stream zu sehen.

Nach der Auslosung der Gruppen für die Champions League hätte wohl niemand gedacht, dass Borussia Mönchengladbach nach den zwei ersten Duellen mit den Gruppenfavoriten Real Madrid und Inter Mailand noch ohne Niederlage dastehen würde. Tatsächlich wäre für die Fohlen in beiden Spielen sogar mehr dran gewesen – und genau deshalb muss heute ein Sieg gegen den designierten Hauptkonkurrenten für die rote Laterne der Gruppe B her. Doch auch Schatar Donezk ist alles andere als Fallobst, deshalb gibt es für die Borussen in der Gruppenphase ganz sicher kein einziges leichtes Spiel. Ob es nun für drei Punkte gegen die Ukrainer aus dem Donbas reicht, kann heute ab 18.55 Uhr bei Streamingdienst DAZN live verfolgt werden. Hier gibt es auch das eigentliche Gipfeltreffen der B-Gruppe zwischen Real Madrid, derzeit Gruppenletzter, und Inter Mailand aus dem Santiago Bernabeu zu sehen. Die spanisch-italienische Top-Begegnung wird um 21 Uhr angepfiffen.

Marschiert Bayern weiter durch?

Der FC Bayern ist erwartungsgemäß makellos in die Königsklasse gestsartet und hat beim Kantersieg gegen die Rojiblancos von Atlético Madrid die Erwartungen noch übertroffen. Dass der Schwesterclub von RB Leipzig in Salzburg allerdings auch nicht mehr als eine Pflichtaufgabe bieten kann, betonte bereits Bayern-Coach Hansi Flick vor der Begegnung mit den Österreichern, die heute um 21 Uhr bei Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen sein wird.

Alle Partien der europäischen Königsklasse am heutigen Dienstagabend sind ebenfalls in der Sky-Konferenz zu sehen.

Alle Dienstags-Spiele im Überblick

18.55 Uhr:

Donezk – Mönchengladbach (DAZN)

Lokomotive Moskau – Atlético Madrid (DAZN)

21.00 Uhr:

RB Salzburg – FC Bayern (Sky)

Real Madrid – Inter Mailand (DAZN)

Manchester City – Olympiakos Piräus (DAZN)

FC Porto – Olympique Marseille (DAZN)

Atalanta Bergamo – FC Liverpool (DAZN)

Midtjylland – Ajax Amsterdam (DAZN)

Die CL-Saison: Wer zeigt was?

Wer eine Gesamtübersicht sämtlicher Spiele der Gruppenphase sucht, die noch im Jahr 2020 stattfinde, findet diese hier.