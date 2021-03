Champions League: Sky nutzt das vorerst letzte Mal sein Erstwahlrecht

Anzeige

Der Rest der Champions League-Saison ist in trockenen Tüchern: Bereits kurz nach Auslosung von Viertel- und Halbfinale steht fest, welche Spiele bei DAZN, welche bei Sky und auch welche bei beiden Anbietern laufen.

Denn – was manch einem Zuschauern vielleicht noch nicht klar ist – ab dem Halbfinale laufen alle verbleibenden drei Partien bei Sky und DAZN parallel. Wenn, so wie im vergangenen Sommer geschehen, eine deutsche Mannschaft ins Finale einzieht, ist sogar noch eine Free-TV-Übertragung vorgesehen. Dieser Umstand ist auch in dieser Saison gar nicht so unwahrscheinlich.

Da das Halbfinale am vergangenen Freitag gleich mit ausgelost wurde, wissen wir schon jetzt, dass, wenn Bayern und der BVB weiterkommen, sie in der nächsten Runde aufeinander treffen würden. In diesem Fall wäre die Free-TV-Übertragung vom Champions League-Finale also gesichert. Aber nun erst einmal zum Viertelfinale

Die Übertragungen der Hinspiele im Champions League-Viertelfinale:

Dienstag, 6. April, 21 Uhr

Real Madrid – FC Liverpool (exklusiv bei Sky)

Manchester City – Borussia Dortmund (DAZN, Sky Konferenz)

Mittwoch, 7. April, 21 Uhr

FC Bayern München – Paris St. Germain (exklusiv bei Sky)

FC Porto – FC Chelsea (DAZN, Sky Konferenz)

Bei den Rückspielen macht Sky ein vorerst letztes Mal Gebrauch von seinem Erstwahlrecht. Ein Woche später laufen die Spiele beider deutschen Vereine exklusiv beim Pay-TV-Anbieter.

Dienstag, 13. April, 21 Uhr

Paris St. Germain – FC Bayern München (exklusiv bei Sky)

FC Chelsea – FC Porto (DAZN, Sky Konferenz)

Mittwoch, 14. April, 21 Uhr

Borussia Dortmund – Manchester City (exklusiv bei Sky)

FC Liverpool – Real Madrid (DAZN, Sky Konferenz)

Von der nächsten Saison an ist dann DAZN Hauptlizenznehmer in Sachen Champions League. 16 Spiele werden zudem bei Amazon Prime laufen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Sky ist Stand jetzt ab Sommer bei der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs außen vor.

