Champions League: Sky hat die deutschen Spiele

Heute und morgen geht es in der Champions League um das Weiterkommen und ein potenzielles rein deutsches Halbfinale. Die Ausgangslage dafür ist vor den Rückspielen aber denkbar ungünstig. Die Entscheidungen gibt es wie immer live bei Sky und DAZN.

Wobei die beiden deutschen Vertreter, Bayern München und Borussia Dortmund, live bei Sky zu sehen sind. DAZN zeigt wiederum die internationalen Begegnungen exklusiv live in voller Länge. Im Rahmen der Konferenz gibt es diese aber auch umfangreich bei Sky.

Für heute bedeutet dies, dass das Rückspiel PSG – Bayern heute ab 21 Uhr, bei Sky Sport 2 läuft. Auf Sky Sport 1 ist die Konferenzschlatung mit dem Parallelspiel FC Chelsea – FC Porto zu sehen, welches DAZN als Einzelspiel live zeigt. Am Mittwoch wiederum läuft die Partie BVB – ManCity ab 21 Uhr auf Sky Sport 2, sowie via Sky Q auch auf Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport 4. Lediglich als Teil der Konferenz ist die Begegnung FC Liverpool – Real Madrid auf Sky Sport 1 verfügbar. Auch hier gilt wieder, dass das internationale Duell des Abends in voller Länge bei DAZN live zu sehen ist. Die Vorberichterstattung auf Sky beginnt an beiden Tagen bereits ab 19.30 Uhr, bei DAZN ab 20.30 Uhr.

Zusammenfassungen von der Champions League im Free-TV

Unmittelbar nach Spielende sind auf Sky Sport News in den „Late Night News“ ab 23 Uhr bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Ab 0 Uhr sind in „Alle Spiele, alle Tore kompakt“ die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zu sehen.

Ab dem Champions League-Halbfinale übertragen beide Anbieter die Spiele im Übrigen parallel. Vielleicht ja mit einem deutschen Duell.

