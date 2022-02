Daniel Hartwich steigt beim Dschungelcamp aus

Anzeige

Daniel Hartwich beendet aus familiären Gründen nach der aktuellen 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ seine Moderation an der Seite von Sonja Zietlow.

Daniel Hartwich erklärt: „Die 15 Staffel von Ich bin Star – Holt mich hier raus war meine letzte. Der Grund dafür ist rein privater Natur. Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Auf Grund der Schulpflicht geht das nun nicht mehr, daher gebe ich die Moderation ab. Das fällt mir nicht leicht, aber mir ist es wichtiger, nicht wochenlang von meiner Frau und unseren Kindern getrennt zu sein. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist. Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew. Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!“

Sonja Zietlow: „Zuallerletzt möchte ich Daniel alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben.“

Markus Küttner, RTL-Unterhaltungschef, ergänzt: „Vor einiger Zeit habe ich von Daniels Entscheidung erfahren und bedaure diese. Daniel hat unsere Erfolgsshow mit seiner großartigen Art über Jahre mitgeprägt. Genauso respektiere ich diese auch, denn Familie geht immer vor. Wir freuen uns, ihn auch weiterhin als Moderator von ‚Let´s Dance‘ und weiteren RTL-Shows on air zu haben. Und wir sprechen bereits über neue, gemeinsame Projekte. Daniel Hartwich wird ein wichtiger Teil der RTL-Unterhaltung bleiben. Was seine Nachfolge im Dschungel betrifft, haben wir bereits erste, sehr gute Gespräche geführt.“

Wer genau Hartwich im Dschungelcamp künftig beerben wird, wollte der Sender am Dienstag allerdings noch nicht verraten. Zumindest an einem Termin wird der Moderator allerdings noch einmal für den Dschungel einspringen: Am 20. Februar laden er und Sonja Zietlow zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“. Start ist um 20.15 Uhr bei RTL. Als möglicher Nachfolger für Hartwich wird Medienberichten zufolge bereits der Komiker Chris Tall gehandelt. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Quelle: RTL Deutschland/ Redaktion: JN