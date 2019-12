Ab heute wieder Darts-WM bei Sport 1 – Engländerin Sherrock macht den Anfang

Die Darts-WM geht nach Weihnachten mit der dritten Runde und dem Achtelfinale in die heiße Phase: Schon am frühen Nachmittag startet Publikumsliebling Fallon Sherrock mit ihrer Partie in den Endspurt des Turniers. Sport 1 überträgt im Free-TV Zusammenfassungen und live auf Youtube.

Am heutigen Freitag, den 27. Dezember, ist die englische Überfliegerin Fallon Sherrock in der Nachmittagssession ab 13.30 Uhr zu sehen. Die Engländerin ist als erste Frau überhaupt in die Runde der letzten 32 vorgedrungen und bekommt es mit Chris Dobey zu tun.

Zudem messen sich in der dritten Runde unter anderem der Australier Simon Whitlock und der Engländer Mervyn King, ehe am Freitagabend live ab 20 Uhr die nächsten Highlights folgen: Dabei kommt es zum mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Aufeinandertreffen von Weltmeister Michael van Gerwen und Stephen Bunting.

Der Bezwinger von Max Hopp, der Litauer Darius Labanauskas, steht vor der Hürde Steve Beaton und schielt aufs Viertelfinale. Die Sport 1 Übertragungen begleiten Kommentator Basti Schwele, der am Mikrofon wechselnde Experten wie Robert Marijanovic, Kevin Barth oder Werner von Moltke begrüßt. Dazu melden sich Moderator Hartwig Thöne und Social-Media-Reporterin Jana Wosnitza täglich mit Interviews und Eindrücken aus dem Londoner Alexandra Palace.

Der Sensationserfolg von Fallon Sherrock hat Sport 1 am vergangenen Samstag einen neuen Spitzenwert bei dieser WM eingebracht: Die Abendsession sahen bis zu 970.000 Zuschauer ab drei Jahren im Free-TV. Im Schnitt waren über eine halbe Million Zuschauer (520.000 Zuschauer) dabei. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 2 Prozent, der Marktanteil in der Kernzielgruppe 14-59-jähriger Männer gar bei 4,2 Prozent.

Der Sender wird folglich Sherrock weiter die Daumen drücken. Die Ansetzung ihres Drittrunden-Matches gegen Chris Dobey ist vielleicht ein bisschen ungelegen, weil etwas früh. Wenn die Engländerin jedoch weiterhin für Furore sorgt, steigen auch die Chancen auf weitere Quotenerfolge.

Die weiteren Sport1-Übertragungen:

Sport 1 Youtube: Freitag, 27. Dezember, 13.30 Uhr live, Darts-WM 2020 3. Runde, Nachmittagssession

Sport 1 Youtube, Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr live, Darts-WM 2020 3./4. Runde, Abendsession

Sport 1 Youtube, Samstag, 28. Dezember, 13.30 Uhr live, Darts-WM 2020 4. Runde, Nachmittagssession

Sport 1 Youtube, Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr live, Darts-WM 2020 4. Runde, Abendsession

Sport 1 Youtube, Sonntag, 29. Dezember, 13.30 Uhr live, Darts-WM 2020 Viertelfinale, Nachmittagssession

Sport 1 Youtube, Sonntag, 29. Dezember, 20 Uhr live, Darts-WM 2020 Viertelfinale, Abendsession