„Das Boot“: 2. Staffel kommt noch dieses Jahr erstmals ins Free-TV

Free-TV-Premiere: Im Dezember bringt das ZDF die zweite Staffel von „Das Boot“ zum ersten Mal ins Free-TV.

Nachdem gerade erst die dritte Staffel von „Das Boot“ von Sky bestellt wurde, bringt das ZDF die aktuelle zweite Staffel zum Jahresende ins Free-TV. An drei hintereinander folgenden Tagen, angefangen am 27. Dezember, findet die Free-TV-Premiere der insgesamt acht Folgen statt.

Dezember 1942: Der U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) soll mit der U-822 in geheimer Mission drei Saboteure an der US-Ostküste absetzen. Als dann aber seine Loyalität in Frage gestellt wird, nimmt die U-612 unter Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) die Verfolgung auf.

Unterdessen kommt der einstige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an und lernt dort den zwielichtigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen, der ihm womöglich die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen kann.

Der bestehende Cast wird in der zweiten Staffel durch Neuzugänge wie Clemens Schick („Casino Royale“), Ulrich Matthes („Der Untergang“), Thomas Kretschmann („Avengers: Age of Ultron“), Rochelle Neil („Terminator: Dark Fate“) und Michael McElhatton („Game of Thrones“) um weitere namhafte Schauspieler ergänzt.

Das ZDF zeigt die zweite Staffel von „Das Boot“ am Sonntag, den 27. Dezember, um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere. Weitere Folgen sind am 28. Dezember um 20.15 Uhr und am 29. Dezember um 22.15 Uhr zu sehen.