Das Formel-1-Wochenende auf Sky Sport F1

Das komplette Formel-1-Rennwochenende gibt es nur bei Sky: Los geht es mit der Vorberichterstattung bereits an diesem Donnerstag.

Mit dem Großen Preis der Emiglia-Romagna steht am Wochenende der erste Europa Grand Prix an. Zugleich findet samstags das erste von drei Sprintrennen der noch jungen Rennsaison 2022 statt. Hierbei wurde das Punktesystem geändert: So erhalten zukünftig nicht nur die ersten drei Fahrer bereits Punkte, sondern auch der Viert- bis Achtplatzierte (Platz 1 acht Punkte, Platz 2 sieben Punkte, usw.).

Samstag erstes Sprintrennen der Formel-1-Saison 2022

Im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola – Ferraris Heimspiel – ist mit keinem großen Upgrade bei der Scuderia zu rechnen. Zu gut läuft es derzeit beim WM-führenden Charles Leclerc und seinem Teamkollegen Carlos Sainz (Rang 3). Sky ist an diesem Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis der Emilia-Romagna live. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen.

Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.

Sendeplan für den Großen Preis der Emilia-Romagna live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 21. April:

16.30 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

Freitag, 22. April :

9.55 – 10.45 Uhr: Formel 3 – Training

11.05 – 11.55 Uhr: Formel 2 – Training

12.15 – 13.15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

13.15 – 15.00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15.00 – 15.35 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15.55 – 16.30 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16.30 – 18.30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

Samstag, 23. April:

9.30 – 10.25 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

10.25 – 11.30 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12.15 – 14.00 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

15.45 – 17.30 Uhr: Sprintrennen

17.45 – 18.55 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

18.55 – 19.30 Uhr F1-PK Sprint

Sonntag, 24. April:

8.40 – 9.50 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

10.10 – 11.35 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11.55 – 12.50 Uhr: Porsche Supercup – Rennen

13.30 – 14.55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14.55 – 16.45 Uhr: Großen Preis der Emilia-Romagna

16.45 – 17.30 Uhr: Analysen & Interviews

17.30 – 18.00 Uhr: Pressekonferenz

18.00 – 18.30 Uhr: Ted’s Notebook: Emilia Romagna

Montag, 25.4.:

13.00 – 13.30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Das eigentliche Rennen am Sonntag wird darüber hinaus auch im Free-TV live bei RTL übertragen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Quelle: Sky

