Das Sky-Programm zum Formel 1-Sasisonauftakt: Start heute

Die Formel 1 ist zurück und startet am Wochenende in Bahrain: Mit 23 Rennen ist es die längste beziehungsweise umfangreichste Saison aller Zeiten und nur Sky überträgt jedes Rennwochenende live.

Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Bahrain live kommentieren. Das Rennen in Bahrain – sowie alle weiteren – gibt es auch in UHD HDR-Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Ein Ausbau der UltraHD-Übertragungen von der Formel 1, beispielsweise auch von Qualifyings, stellt der Pay-TV-Anbieter in Aussicht, hat sich diesbezüglich jedoch noch nicht festgelegt. Ein Sky-Sprecher gab gegenüber DIGITAL FERNSEHEN zu verstehen, dass am ehesten in der Fußball-Sommerpause damit zu rechnen sei.

Sky zeigt alle Rennen der Formel 1 in UHD

Als TV-Experten werden Ralf Schumacher und Nico Rosberg im Einsatz sein. Die Moderation übernimmt Peter Hardenacke. Sandra Baumgartner führt die Interviews und holt die Stimmen der Fahrer und Teamverantwortlichen ein. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten. Timo Glock feiert sein Saisondebüt als Sky-Experte dann beim zweiten Formel 1 Rennen in Dschidda. Zudem werden Naomi Schiff und Danica Patrick, sowie die Moderatorinnen Rachel Brookes und Natalie Pinkham bei einzelnen Beiträgen das deutschsprachige Sky Sport F1 Team unterstützen.

Neben der Formel 1 zeigt Sky Sport F1 auch alle Sessions der Formel 2 und 3, alle Rennen des Porsche Supercups sowie alle Rennen der NTT IndyCar Series live und exklusiv, die ebenfalls am Wochenende startet.

Sendeplan für den Großen Preis von Bahrain live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 2. März:

16.30 – 16.45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19.15 – 20.00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 3. März:

08.55 – 09.50 Uhr: Formel 3 – Training

10.05 – 11.00 Uhr: Formel 2 – Training

12.15 – 14.00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

14.00 – 14.45 Uhr: Formel 3 – Qualifying

14.45 – 15.45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45 – 17.30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

17.30 – 18.15 Uhr: Formel 2 – Qualifying

Samstag, 4. März:

10.05 – 11.10 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12.15 – 14.00 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14.00 – 15.15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15.30 – 17.30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17.30 – 18.00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

20.15 – 21.30 Uhr: NTT IndyCar Series – Qualifying

Sonntag, 5. März:

09.40 – 10.50 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

11.10 – 12.35 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

13.30 – 14.30 Uhr: „Vettel – More than a Champion“

14.30 – 15.55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

15.55 – 17.45 Uhr: Formel 1 – Rennen

17.45 – 18.30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

18.30 – 20.30 Uhr: NTT IndyCar Series – Firestone Grand Prix of St. Petersburg (bereits ab 18:00 Uhr auf Sky Sport 3)

22.30 – 23.00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

23.00 -23.30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Bahrain

Montag, 6. März:

13.00 – 13.15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

Dienstag, 7. März:

20.00 – 21.00 Uhr: NTT IndyCar Series – Highlights: Firestone Grand Prix of St. Petersburg

Bildquelle: df-sky-formel-1-2023: Sky Deutschland