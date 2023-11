Die neuen „Traumschiff“-Folgen: Erster Film ab heute schon in der Mediathek

Das ZDF zeigt ab Ende November neue „Traumschiff“-Folgen. Schon jetzt kann man den Auftakt vorab streamen.

Am Sonntag, 26. November, sticht das Traumschiff um 20.15 Uhr Richtung „Walvis Bay“ in See. Ab sofort kann man die Folge in der ZDF-Mediathek noch vor TV-Ausstrahlung streamen. Die übrigen neuen Episoden führen nach „Utah“ (26. Dezember) und „Nusantara“ (1. Januar). In der Mediathek stehen die Filme ab dem 8. Dezember zur Verfügung. Darüber hinaus wird das ZDF am 1. Januar 2024 im Anschluss an das „Traumschiff“ den letzten Film der Reihe „Kreuzfahrt ins Glück“ mit dem Titel „Hochzeitsreise nach Korsika“ ausstrahlen.

Florian Silbereisen und Harald Schmidt reisen wieder mit der MS Amadea um die Welt

Auch Harald Schmidt ist wieder auf dem Traumschiff dabei. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Die Handlung von „Das Traumschiff – Walvis Bay“ fasst das ZDF so zusammen: Ein weinender Säugling in Max Pargers Kabine – das Baby des Kapitäns, glaubt man dem beigefügten Hinweis. Kapitän Parger und Staff-Kapitän Grimm streiten jede Beteiligung ab. Doch wer ist dann der Vater? Mit an Bord ist auch Robert Gassner (Florian Fitz), der seine junge Freundin Juliane (Cathy Hummels) – und auf ihren Wunsch hin auch ihre 15 Jahre ältere Halbschwester Claudia Beyer (Esther Schweins) – eingeladen hat, Julianes Geburtstag in Namibia zu feiern. Doch das Geburtstagkind schafft es nicht rechtzeitig zur Abreise, und so müssen sich Robert und Claudia erst einmal alleine arrangieren. Unter den Passagieren sind auch Geschäftsfrau Barbara Neumann (Gesine Cukrowski) und ihre Tochter Lisa (Caroline Hartig), die sich mit der gleichaltrigen Reiseleiterin Johanna (Pauline Werner) anfreundet, die in Afrika aufgewachsen ist. Als Barbara die neue Freundin ihrer Tochter bei einem Vortrag das erste Mal sieht, verlässt sie panisch den Saal.

„Das Traumschiff – Utah“

Staff-Kapitän Martin Grimm ist in Utah mit seinem alten Freund Stefan (Wolfgang Fiereck) für eine Motorradtour verabredet. Kapitän Max Parger begleitet sie, obwohl der Mormonen-Bundesstaat der USA überhaupt keinen Zugang zum Meer, sondern nur einen weltbekannten Salzsee bietet. Wie Florian Silbereisen dieses Paradoxum löst, ist am 2. Weihnachtstag, um 20.15 Uhr, zu sehen.

„Nusantara

An Neujahr Kapitän Max Parger bringt seine Herzensdame Veronika Bruckner (Wanda Perdelwitz), die er während seines Landurlaubs kennengelernt hat, mit an Bord. Auf Nusantara macht Max ihr ein Liebesgeständnis. Doch was dann passiert, hätte er sich nicht ausmalen können.

Bei der letzten Folge „Kreuzfahrt ins Glück“ verfilmt Tina Kriwitz ein Drehbuch von Barbara Engelke, in dem es auf Hochzeitsreise nach Korsika geht. Neben Silbereisen spielen Helmfried von Lüttichau und Christian Ruspini in weiteren Rollen mit.

Alle Filme werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.