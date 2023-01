„Der Schwarm“: Serienstart des ZDF-Highlights rückt immer näher

Anzeige

Die neue achtteilige Thrillerserie „Der Schwarm“ nach dem Bestseller von Frank Schätzung ist das aktuelle Prestige-Projekt des ZDF. Zum kommenden TV-Start hat der Sender ein umfangreiches Begleitprogramm geschnürt.

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? Diese Frage stellt die Thriller-Serie „Der Schwarm“. In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt …

„Der Scharm“ startet am 6. März im ZDF-TV-Programm

Die neue internationale Koproduktion des ZDF verfilmte erstmals den Bestseller von Autor Frank Schätzing und hat bereits letztes Jahr schon einige Wellen geschlagen, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Auch der Starttermin steht inzwischen fest: Am 6. März um 20.15 folgt im ZDF die TV-Premiere von „Der Schwarm“. Die ersten drei Folgen der achtteiligen Serie werden zuvor bereits am 22. Februar in der ZDF-Mediathek veröffentlicht.

Begleitangebot zu „Der Schwarm“

Das Begleitprogramm zur ZDF-Serie „Der Schwarm“ ist recht umfangreich und taucht in Dokumentationen und Begleitangeboten ein in die Tiefen der Ozeane, erläutert wissenschaftlich, wieviel Realität in den Szenarien steckt, wie Schwarmintelligenz funktioniert und welche Lösungsansätze Forschende und Pioniere weltweit zur Rettung der Ozeane haben. Ein Film porträtiert den Autor Frank Schätzing, eine Interview-Reihe stellt Menschen vor, die an der Thriller-Serie in Schlüsselpositionen mitgewirkt haben. In der ZDF-Mediathek können unter anderem „Schwarmstories“ erlebt und die Tiefsee in einer Online-Anwendung interaktiv erkundet werden.

Alle ZDF-Sendetermine zur Serie und zum Begleitprogramm im Überblick

„Der Schwarm“ – Die Serie:

6. März (Montag) um 20.15 Uhr: Folge 1 und 2

7. März (Dienstag) um 20.15 Uhr: Folge 3 und 4

8. März (Mittwoch) um 20.15 Uhr: Folge 5 und 6

9. März (Donnerstag) um 20.15 Uhr: Folge 7 und 8

Begleitprogramm zur Serie:

5. März (Sonntag) um 19.30 Uhr: „Terra X: Schlaue Schwärme – Geheimnisvolle Sprachen (1/2)“

6. März (Montag) um 21.45 Uhr: „Terra X: Der Schwarm – Die Doku (1/2)“

7. März (Dienstag) um 21.45 Uhr: „plan b: SOS Ozean. Hilfe für einen bedrohten Lebensraum“

8. März (Mittwoch) um 21.45 Uhr: „Terra X: Der Schwarm – Die Doku (2/2)“

9. März (Donnerstag) um 0.40 Uhr: „Frank Schätzing – Mein Schwarm“ (Porträt des Autoren Frank Schätzing)

12. März (Sonntag) um 19.30 Uhr: „Terra X: Schlaue Schwärme – Rätselhafte Kräfte (2/2)“

Veröffentlichungen in der ZDF-Mediathek:

22. Februar:

„Der Schwarm“ Folge 1, 2 und 3

„Terra X: Schlaue Schwärme – Geheimnisvolle Sprachen (1/2)“

„Terra X: Schlaue Schwärme – Rätselhafte Kräfte (2/2)“

„Terra X: Der Schwarm – Die Doku (1/2)“

1. März:

„Der Schwarm“ Folge 4, 5 und 6

„Terra X: Der Schwarm – Die Doku (2/2)“

8. März:

„Der Schwarm“ Folge 7 und 8

Ob die Sendung „plan b: SOS Ozean. Hilfe für einen bedrohten Lebensraum“ und das Porträt „Frank Schätzing – Mein Schwarm“ ebenfalls zukünftig noch in die ZDF-Mediathek hochgeladen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

