DFB-Pokal ausnahmsweise feiertags: Halbfinale komplett live im Ersten

Ein DFB-Pokal-Halbfinale an einem Wochenende, und auch noch an einem Feiertag? Was sich äußerst ungewöhnlich anhört, wird demnächst Realität. Alle verbleibenden Spiele laufen dabei live im Ersten und bei Sky.

Es ist bereits langfristig im Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 festgelegt worden, dass das Halbfinale im DFB-Pokal an einem Wochenende ausgetragen wird. Dabei handelt es sich jedoch um ein absolutes Novum. Noch nie fand die Vorschlussrunde im Pokal an einem Wochenende statt. Grund ist weniger eine Corona-bedingte Verlegung, als die Entlastung der Polizeikräfte am nicht selten Krawall-reichen Tag der Arbeit, so der DFB.

Das Erste überträgt die Halbfinalpartien am 30. April und am 1. Mai live: RB Leipzig trifft im Auswärtsspiel am Freitag um 20.30 Uhr auf den Sieger der Partie Jahn Regensburg gegen den SV Werder Bremen, die am 7. April nachgeholt wird (live zu sehen bei Sport1). Alle diese Spiele sowie auch das Finale sind parallel natürlich auch im Pay-TV bei Sky zu sehen.

Auch DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen komplett live beim Ersten

Im Samstagsspiel um 20.30 Uhr erwartet Borussia Dortmund den Zweitligisten Holstein Kiel. Die „Störche“ aus dem hohen Norden sind dabei nicht zu unterschätzen, haben sie doch mit Bayern München bereits den Pokalsieger des Vorjahres und Rekordmeister ausgeschaltet.

Gerd Gottlob und Tom Bartels kommentieren die beiden Begegnungen live im Ersten. Als Experte ist Bastian Schweinsteiger an beiden Fußballabenden im Einsatz. Am Freitag gibt es im Anschluss an das DFB-Pokal-Halbfinale außerdem den „Sportschau Club“ mit Alexander Bommes. Am Samstag folgt dem Live-Spiel eine neue Ausgabe von „Sportschau Thema“.

Das Erste zeigt außerdem die DFB-Pokalhalbfinal-Begegnung der Frauen VfL Wolfsburg – FC Bayern München am Ostersonntag, 4. April live ab 13.55 Uhr. Im Anschluss sendet Das Erste noch einmal die sehenswerte Dokumentation „Frauenfußball in Deutschland – Der größte Gegner ist das Klischee“. Das zweite Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen, Eintracht Frankfurt – SC Freiburg, wird am Samstag, 3. April ab 13 Uhr auf sportschau.de live gestreamt.