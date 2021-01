DFB Pokal: Bayern-Nachholspiel heute auch im Free-TV

Anzeige

Zum Abschluss der 2. Runde sind heute schlussendlich auch die Bayern noch im Pokaleinsatz. Berichtet wird live in Free- und Pay-TV.

Arg verspätet steht heute die letzte Partie der 2. Pokalrunde an. Dabei tritt der Titelverteidiger Bayern München beim Zweitligisten Holstein Kiel an. Zu sehen ist das Aufeinandertreffen mit Klassenunterschied heute ab 20.45 Uhr live im Ersten und auf Sky Sport 1. Im Pay-TV startet die Übertragung um 20.30 Uhr, während die Vorberichterstattung der „Sportschau“ um 20.15 Uhr direkt an die „Tagesschau“ anschließt. Es moderiert ARD-Mann Alexander Bommes. Gerd Gottlob ist der Kommentator.

Zuletzt verloren die Münchner unerwarteter Weise nach 2:0-Führung noch bei Borussia Mönchengladbach. Ein Ausrutscher heute wäre jedoch eine noch größere Überraschung, auch wenn Kiel zu den Spitzenteams der 2. Liga gehört.

Kiel gegen Bayern klarer Außenseiter

Das Achtelfinale ist derweil schon ausgelost. Seit dem gestrigen Leverkusener Sieg gegen Frankfurt sieht es folgendermaßen aus:

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg – Schalke 04

Holstein Kiel/Bayern München – SV Darmstadt

Jahn Regensburg – 1.FC Köln

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen – Greuther Fürth

RB Leipzig – VfL Bochum

Borussia Dortmund – SC Paderborn

Welche Spiele davon im Free-TV übertragen werden, steht aktuell noch nicht fest. Mit einer diesbezüglichen Entscheidung ist aber zeitnah nach dem heutigen Abend zu rechnen.