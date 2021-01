DFB-Pokal: Hier gibt es Leverkusen gegen Frankfurt heute live

Anzeige

Mit zwei Nachholspielen wird in dieser Woche die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal abgeschlossen.

Wenn heute Leverkusen und Frankfurt aufeinandertreffen, dann ist es ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen. Zwar steht die Bayer-Elf in der Fußball-Bundesliga weiterhin auf einem starken dritten Tabellenplatz, jedoch holte das Team von Peter Bosz nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen. Eintracht Frankfurt hat hingegen die letzten drei Partien gewonnen, unter anderem gegen die Leverkusener am 14. Spieltag, und damit nach einem durchwachsenen Saisonstart den Anschluss an die internationalen Ränge geschafft.

Im DFB-Pokal trafen beide Mannschaften bislang einmal aufeinander. 1993 gewann Leverkusen im Pokal-Halbfinale mit 3-0 und wurde anschließend Pokalsieger. Der Gewinner der Partie muss im Achtelfinale zum Regionalligisten Rot-Weiß Essen reisen.

Am heutigen Dienstag trifft Bayer 04 Leverkusen auf Eintracht Frankfurt. Der amtierende Pokalsieger Bayern München muss am Mittwoch zum starken Zweitligisten Holstein Kiel reisen. Sky überträgt beide Partien jeweils ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 1.