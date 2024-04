DFB-Pokal heute: So läuft das Halbfinale im TV

Außenseiterfestspiele im DFB-Pokal: Unter der Woche steht das Halbfinale an. Pay- und Free-TV übertragen live.

Denn das Besondere am DFB-Pokal-Halbfinale ist, dass es genauso viele Dritt- wie Erstligisten bis hierhin geschafft haben. Das 2. Liga stellt mit Kaiserslautern und Düsseldorf derweil das größte Kontingent. Was nicht minder überraschend ist. Schade für Außenseiter Saarbrücken und Co. dürfte dabei aber der Umstand sein, dass ausgerechnet die aktuelle Übermannschaft von Bayer Leverkusen der letzte Bundesliga-Vertreter ist.

Die Favoritenrolle auf den Titel im DFB-Pokal – und somit auch im Halbfinale diesen Dienstag und Mittwoch – ist also mehr als klar. Doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze …

Das DFB-Pokal-Halbfinale im Überblick

1.FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern, Dienstag, 2. April, 20.45 Uhr (Sky Sport Mix/ARD)

Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf, Mittwoch, 3. April, 20.45 Uhr (Sky Sport Mix/ZDF)

Am Dienstag stimmt Yannick Erkenbrecher die Zuschauer bei Sky schon ab 20 Uhr auf das Duell im Ludwigsparkstadion ein, das Kai Dittmann kommentiert. Die ARD-Übertragung beginnt im Anschluss an die „Tagesschau“, um 20.15 Uhr.

Am Folgetag begrüßt Michael Leopold aus der BayArena die Sky-Zuschauer wiederum ab 20 Uhr. Wolff Fuss kommentiert das Rhein-Duell, das Sky-Q-Kunden zusätzlich in UHD genießen können.

