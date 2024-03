Die „Hulk“-Kinofilme heute und morgen im Free-TV

Die ersten beiden „Hulk“-Kinofilme aus den 2000er Jahren mit Eric Bana und Edward Norton gibt es heute und morgen Abend im Free-TV zu sehen.

Noch bevor der unglaubliche Hulk in den zahlreichen Avengers-Filmen der 2010er Jahre auftauchte (gespielt von Mark Ruffalo), erhielt die grüne, verstrahlte Marvel-Comic-Figur zwei eigenständige Kinofilme in den 2000er Jahren. War es im 2003er Kino-Debüt noch Eric Bana („Star Trek“-Reboot von 2009), der in die Rolle des Wissenschaftlers Bruce Banner schlüpfte, übernahm diesen Part 2008 in „Der unglaubliche Hulk“ Edward Norton. Die beiden Filme behandeln zwar den selben Marvel-Helden, haben aber wenig miteinander zu tun und erzählen unabhängig voneinander die Origin-Story des besagten grünen Riesen.

Wer sich nocheinmal in das 2000er Marvel-Kino zurückversetzen möchte, bekommt heute und morgen Abend auf dem Free-TV-Sender Nitro die Gelegenheit dazu. Heute, den 26. März“, ist hier um 20.15 Uhr „Der unglaubliche Hulk“ von 2008 mit Edward Norton zu sehen. Morgen, den 27. März, zeigt Nitro um 20.15 den 2003er „Hulk“-Film mit Eric Bana.

„Der unglaubliche Hulk“ mit Edward Norton und Liv Tyler

©RTL / Marvel Entertainment, Inc. – Bruce Banner muss vor dem Militär fliehen

Durch biochemische Experimente verstrahlt, führt der Wissenschaftler Bruce Banner (Edward Norton) ein Leben im Abseits. In seinem Körper schlummert eine unbändige Kraft, die nicht mehr zu kontrollieren ist: Bei jedem Anflug von Wut mutiert er zu Hulk, einem gewaltigen, grünen Monster. Jegliche Suche nach einem Gegenmittel verläuft erfolglos. General ‚Thunderbolt‘ Ross ist ihm derweil mit seinem gesamten Militärapparat auf den Fersen, um diese Kräfte für seine Zwecke brutal auszunutzen. Doch Banner gibt nicht auf, kämpft um ein Leben ohne Superkräfte und mit Ross‘ Tochter Betty (Liv Tyler), die sich in den Wissenschaftler verliebt hat. Als die Heilung für Banner endlich zum Greifen nah ist, erscheint die alles zerstörende Bestie Abomination: Der mutierte Super-Soldat Emil Blonsky (Tim Roth).

„Hulk“ mit Eric Bana und Jennifer Connelly

©RTL NITRO – Finden Bruce Banner (Eric Bana) und Betty Ross (Jennifer Connelly) doch noch zusammen?

Der brillante Wissenschaftler Bruce Banner (Eric Bana) forscht im Bereich richtungweisender Gentechnologie und führt ein eher unauffälliges Dasein. Hinter seiner Fassade verbirgt sich jedoch eine vergessene und schmerzhafte Vergangenheit. Als Kind diente Bruce seinem exzentrischen Vater bereits als Versuchskaninchen für dessen genetische Experimente, so dass er mit Mutationen auf die Welt kam. Seine Kollegin Betty Ross (Jennifer Connelly) kommt mit Bruces emotional versperrter Art nicht gut zurecht, denn eigentlich war da mal mehr zwischen den beiden. Bei einem wissenschaftlichen Experiment führt ein simples Versehen zu einem explosiven Unfall und im Bruchteil einer Sekunde wird Banner zum Helden. Er rettet ein Leben und kommt scheinbar unbeschädigt mit seinem davon, obwohl er eine normalerweise tödliche Dosis Gammastrahlen abbekommen hat. Das Militär wird eingeschaltet: General Talbot will die „Kampfmaschine“ militärisch „nutzen“, General Ross will Hulk vernichten.