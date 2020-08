DFB-Pokal: Sport1 zeigt Bayern live

Anzeige

Auch Sport1 hat seine Wahl für den DFB-Pokal getroffen. Nur der Bayern-Gegner steht noch nicht fest.

Der FC Bayern München eröffnet die DFB-Pokal-Saison 2020/21. Damit stehen die Free-TV-Übertragen aus der die 1. Runde fest. Nur wer gegen Bayern spielen wird, ist noch unklar. Bei der Corona-bedingt außergewöhnlichen Auslosung Ende Juli (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) bekamen die Münchner den noch nicht feststehenden Landespokalsieger Mittelrhein zugelost.

Dieser wird beim Finaltag der Amateure am Samstag zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren ermittelt. Der Sieger tritt dann am Freitag, den 11. September, um 20.45 Uhr live bei Sport1 und Sky gegen Bayern München an.

Die weiteren Spiele der ersten Runde, die allesamt exklusiv live im Pay-TV zu sehen sind, werden erst nach dem Finaltag der Amateure zeitgenau angesetzt.