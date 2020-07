Konferenz in der ARD: Finaltag der Amateure nun Ende August

Anzeige

DFB-Pokal-Quali festgelegt: Die Endspiele der Verbandspokale sind coronabedingt auf Ende August verschoben worden. Die ARD zeigt den Finaltag der Amateure in einer Riesenkonferenz.

Der Finaltag der Amateure, sozusagen die Qualifikation für den DFB-Pokal der Saison 2020/21, findet am Samstag, den 22. August, statt. Dies hat unter anderem der Fußball-Verband Mittelrhein via Twitter am Donnerstagnachmittag besätigt.

Die Landesverbände im @DFB haben sich verständigt, die fünfte Auflage des Finaltags der Amateure am 22. August 2020 durchzuführen. In Bonn entscheidet sich dann, wer Sieger im Bitburger-Pokal 2019/20 wird. 🏆⚽️ Alle Infos: ▶️ https://t.co/C0xYlcK73M — Fußball-Verband Mittelrhein (@fvm_de) July 9, 2020

Aufgrund des wahrscheinlich vielerorts dann noch geltenden Zuschauerverbots, kann davon ausgegangen werden, dass die ARD-Konferenz die wohl einzige Möglichkeit für interessierte Fußballfans sein wird, die Spiele zu sehen. Noch unklar ist, ob wirklich alle 21 vorgesehenen Partien am Finaltag ausgetragen werden können.

Es könnte also im Endeffekt eine etwas kleinere Riesen-Konferenz als aus den letzten Jahren gewohnt anstehen.