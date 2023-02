DFB Pokal-Viertelfinale fast komplett im Free-TV – Novum fürs ZDF

Anzeige

Alle Top-Teams bei ARD und ZDF: Drei von vier Partien vom DFB-Pokal-Viertelfinale laufen im Free-TV. Nur ein Spiel ist exklusiv bei Sky zu sehen.

Dabei handelt es sich um das Außenseiter-Duell zwischen dem Zweitligisten 1.FC Nürnberg und Bundesliga-Abstiegskandidat VfB Stuttgart. Das Spiel ist angesetzt für Mittwoch, den 5. April, 18 Uhr. Am selben Tag überträgt Sky ebenfalls das Viertelfinale zwischen den letzten beiden Titelträgern im DFB-Pokal, RB Leipzig – Borussia Dortmund, ab 20.45 Uhr. Dieses Spiel hat sich das ZDF fürs Free-TV gesichert.

ZDF zeigt im Viertelfinale erstmals zwei DFB-Pokal-Spiele einer Runde im Free-TV

Gleiches gilt am Dienstag für die nicht weniger verheißungsvolle Paarung zwischen den Emporkömmlingen der letzten Jahre: Eintracht Frankfurt – Union Berlin. Dieses Spiel ist ab 18 Uhr, am 4. April bei Sky und im Zweiten live zu sehen. Die ARD überträgt am selben Tag ab 20.45 Uhr das DFB-Pokal-Viertelfinale Bayern München gegen SC Freiburg live (ebenfalls auch bei Sky).

Bisher gab es im DFB-Pokal nur ein Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Die Begegnung verlief eher einseitig: Die Münchener gewannen im März 2005 ebenfalls im Viertelfinale mit 7:0 in Freiburg. Bastian Schweinsteiger stand damals als Spieler auf dem Platz; am 4. April begleitet er die Begegnung als ARD-Experte.

Bommes zurück im Ersten

Moderiert wird die Übertragung von Alexander Bommes, mit dem das Erste nach seiner gesundheitsbedingten Pause bei Fußball- und Handball-WM nun wieder planen kann. Reporter ist Gerd Gottlob.

Moderiert neben Sport-Übertragungen auch das Quiz „Gefragt, gejagt“ im Ersten: Alexander Bommes. Bild: NDR/ARD/Thomas Leidig/itv Studios

