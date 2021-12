Die englische Woche in der Bundesliga exklusiv live bei Sky

Anzeige

Kurz vor Weihnachten gibt es nochmal die volle Ladung Bundesliga. Der Spieltag unter der Woche ist dabei exklusiv live bei Sky zu sehen. Gleiches gilt dann im Übrigen auch für die englische Premier League.

Am Dienstag laufen vier Spiele, eins um 18.30 Uhr und drei um 20.30 Uhr. Serienmeister Bayern München eröffnet den Spieltag beim VfB Stuttgart. Später am Abend spielen noch VfL Wolfsburg gegen den 1.FC Köln, Mainz 05 gegen Hertha BSC und zudem noch Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum. Das Spiel der Bayern zeigt Sky dabei auch in UHD.

Bundesliga-Herbstmeister gesucht

Am Mittwoch folgen dann noch fünf Begegnungen. Hier spielen zuerst Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, um 18.30 Uhr. Den Rest des Spieltags bestreiten Borussia Dortmund gegen Greuther Fürth, Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim, Union Berlin gegen SC Freiburg sowie FC Augsburg gegen RB Leipzig (alle 20.30 Uhr).

Englische Woche auch in England

Dienstag:

20.20 Uhr: FC Brentford – Manchester United live auf Sky Sport 1

20.35 Uhr: Norwich City – Aston Villa live auf Sky Sport 7

20.50 Uhr: Manchester City – Leeds United live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20.20 Uhr: Crystal Palace – FC Southampton live auf Sky Sport 2

20.20 Uhr: FC Burnley – FC Watford live auf Sky Sport 8

20.50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport 1

20.20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 9

23.00 Uhr: Highlights Mittwoch auf Sky Sport 1

Donnerstag:

20.20 Uhr: Leicester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 3

20.30 Uhr: FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20.35 Uhr: FC Chelsea – FC Everton live auf Sky Sport 2

Ab Freitag startet Sky dann dann Pop-up-Channel Sky Sport Premier League. Im Gegensatz zur Bundesliga laufen dort über den Jahreswechsel knapp 40 Spiele live (ausführlicher DIGITAL FERNSEHEN-Bericht hierzu).

