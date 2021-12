Sky startet Premier-League-Sender rund um die Festtage

Anzeige

Premier League bekommt eigenen Sender: Ein besonderes Winter-Highlight wartet auf die Fans des englischen Fußballs rund um die Festtage auf Sky.

In der Zeit vom 17. Dezember bis zum 6. Januar wird Sky Sport 1 zum Pop-up Channel Sky Sport Premier League. Die Sky Abonnenten dürfen sich auf insgesamt 40 Spiele in voller Länge und 38 Live-Begegnungen freuen. Exklusiv für Sky Q Kunden bietet Sky auch sieben Partien in bester UHD-Bildqualität an.



Höhepunkt der Festtage ist dabei der legendäre Boxing Day mit der Boxing Day Konferenz. Um 13.00 Uhr begrüßt Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Manuel Baum die Zuschauer zu insgesamt zehn Stunden Live-Fußball am zweiten Weihnachtstag. Los geht es dann direkt mit der Partie zwischen FC Liverpool gegen Leeds United. Im Anschluss ab 15.30 Uhr beginnt dann die Übertragung der Konferenz mit insgesamt fünf Spielen, darunter Manchester City gegen Leicester City, Norwich City gegen Arsenal und West Ham gegen Southampton.

Alle Spiele sind neben der Konferenz auch als Einzelspiele verfügbar. Es folgt um 18.20 Uhr die Live-Übertragung der Begegnung zwischen Aston Villa und dem FC Chelsea. Das letzte Live-Spiel am Boxing Day tragen dann Brighton & Hove Albion und FC Brentford aus.

Am 28. Dezember kommt es beim „Match of the Week” zur Partie zwischen Leicester City und dem FC Liverpool. Das Spiel kommentieren Florian Schmidt-Sommerfeldt und Sky Experte René Adler.



Am 2. Januar erwartet die Fans ab 14.50 Uhr eine 4er Konferenz, unter anderem mit den Begegnungen Brentford gegen Aston Villa und Southampton gegen Newcastle. Alle Spiele sind neben der Konferenz auch als Einzelspiele verfügbar. Im Anschluss kommt es dann zu einem der Saisonhighlights, wenn im deutschen Trainerduell die beiden Topteams Chelsea und Liverpool direkt aufeinandertreffen. Sky überträgt das „Match of the Week“ live und exklusiv ab 17 Uhr.