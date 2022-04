Fußball-TV-Highlights am Wochenende: CL-Halbfinale und Meisterentscheidung in der Bundesliga?

Anzeige

Wird der FC Bayern Münchehn diesen Samstag ausgrechnet gegen den BVB zum zehnten Mal in Folge Meister in der Bundesliga? Bei den Frauen steht das Halbfinale der Champions League an – mit deutscher Beteiligung im rappelvollen Camp Nou.

Frauenfußball: Der Höhepunkt der Woche steht für die Frauen des VfL Wolfsburgs am heutigen Freitag (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League an: Die Wölfinnen bestreiten vor voraussichtlich über 90.000 Zuschauern beim Titelverteidiger FC Barcelona sein Halbfinal-Hinspiel. Im Viertelfinale hat das Team von Trainer Tommy Stroot den FC Arsenal ausgeschaltet. Im legendären Camp Nou hatte es zuletzt einen Rekord im Frauenfußball gegeben, als 91.553 Fans dort das Viertelfinale gegen Real Madrid sahen.

Bundesliga-Showdown in München

Bundesliga: Zeit für Entscheidungen! Mit einem Sieg im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund kann der FC Bayern zum zehnten Mal in Serie deutscher Meister werden. Am Ende der Tabelle spitzt sich die Lage zu – die SpVgg Greuther Fürth kann nach dem 31. Spieltag als erster Absteiger feststehen.

