Die Fußball-Woche im Pay-TV

Deutschen Erst- oder Zweitliga-Fußball gibt es diese Woche (fast) exklusiv bei Sky – zumindest bis Freitag und auch wieder danach. Aber zuvor steht schon wieder eine englische Woche an.

Der heutige Montag ist ausnahmsweise einmal spielfrei in der 2. Liga. Denn morgen geht es bereits mit dem 18. Spieltag unter der Woche weiter. Jeweils vier Spiele an Dienstag und Mittwoch sowie eines am Donnerstag stehen an. So freut sich Verfolger Fortuna Düsseldorf um Rückrundenstart auf das Gastspiel des Wintermeisters Hamburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky Sport Bundesliga 3) in der heimischen Arena. „Gegen den HSV wird es wieder ein großes Spiel werden“, sagte Fortuna-Profi Kristoffer Peterson, der beim spektakulären 3:3 gegen Greuther Fürth einen Treffer erzielen konnte. Die Düsseldorfer sind seit acht Spielen unbesiegt. Außerdem am Dienstag:

VfL Osnabrück – Greuther Fürth (20.30 Uhr, Sky Sport Bndesliga 2)

Eintrach Braunschweig – Heidenheim (20.30 Uhr, Sky Sport Bundesliga 4)

Erzgebirge Aue – Würzburger Kickers (bereits um 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5)

Mitte der Woche folgen dann noch diese vier Begegnungen:

Darmstadt – Sandhausen (18.30 Uhr, Sky Sport Budnesliga 5)

Paderborn – Kiel (20.30 Uhr, Sky Sport Bundesliga 3)

Karlsruhe – Hannover (20.30 Uhr, Sky Sport Bundesliga 2)

Nürnberg – Regensburg (20.30 Uhr, Sky Sport Bundesliga 4)

Am Donnerstag folgt dann noch die Partie St. Pauli – VfL Bochum, um 20.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Am Freitag geht es dann auch schon wieder unter anderem mit Düsseldorf weiter. Die Fortuna muss dann zum Tabellenletzten nach Würzburg reisen. Es steht aber auch wieder Bundesliga-Fußball zu Wochenende an. So empfängt Aufsteiger Stuttgart zum Ende der Woche Abstiegskandidat Mainz (Freitag, 20.30 Uhr, live auf DAZN). Aber es gibt beim Sportstreamingdienst ja auch noch internationalen Fußball.

MAILAND-DERBY: Das Derby della Madonnina ist immer besonders, so auch diese Woche. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) treffen Inter Mailand und die AC Mailand im Viertelfinale des italienischen Pokals aufeinander. Sportlich ist die Partie vermeintlich besonders hochklassig – die Rossoneri führen die Serie A trotz einer Niederlage am Samstag vor Stadtrivale Inter an.

COPA LIBERTADORES: Im wichtigsten Club-Wettbewerb in Südamerika treffen die beiden brasilianischen Großclubs Palmeiras Sao Paulo und FC Santos aufeinander (Samstag, 21 Uhr/DAZN). Gespielt wird im legendären Maracanã-Stadion in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer. Superstar Neymar dürfte das Endspiel in jedem Fall verfolgen – der 28-Jährige von Paris Saint-Germain ist beim FC Santos groß geworden und glühender Anhänger.

Noch bis zum 1. Februar dürfen die Proficlubs außerdem in der Winter-Transferperiode nachrüsten. Spektakuläre Wechsel sind während der Corona-Krise erwartungsgemäß ausgeblieben. Dass hier und da noch ein Profi den Verein wechselt, und sei es nur leihweise, ist dennoch nicht ausgeschlossen.

[bey/dpa]