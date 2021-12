Die Fußball-Woche im TV: Auch ohne Bundesliga noch einiges geboten

Anzeige

Die Bundesliga ist schon in der kurzen Weihnachtspause, anderswo in Europa wird in der Woche vor den Feiertagen noch gespielt. In England hoffen die Fans trotz Corona auf Spiele am Boxing Day. Zu Wochenbeginn geht es aber erst einmal um etwas ganz anderes.

Bevor in den ausländischen Ligen auch in der Weihnachts-Woche Fußball gespielt wird, steht an diesem Montag eine große Konferenz der FIFA an. Auf dem Weltgipfel dürfte es auch um die heftig diskutierten Überlegungen des Weltverbandes gehen, den WM-Rhythmus zu verkürzen.

FIFA-Konferenz: Bei einem „Weltgipfel zur Zukunft des Fußball“ der FIFA soll an diesem Montag insbesondere über den internationalen Spielkalender gesprochen werden. Seit Monaten stärkt der Weltverband die Idee, den Rhythmus der Ausrichtung von Weltmeisterschaften von vier auf zwei Jahre zu verkürzen. Die Europäische Fußball-Union sowie die südamerikanische Konföderation CONMEBOL sind klar dagegen. Am frühen Abend (frühestens 18.30 Uhr/MEZ) will die FIFA während einer Pressekonferenz über Ergebnisse informieren. Eine Abstimmung über den WM-Turnus ist sehr unwahrscheinlich.

Boxing Day: Die Clubs der Premier League kommen am Montag zu einem Corona-Krisentreffen zusammen. Die Corona-Variante Omikron bedroht den Spielbetrieb, am Wochenende fielen wegen zahlreicher positiver Tests bei den Profis mehr als die Hälfte der Partien aus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht für die englischen Teams der legendäre Boxing Day an – noch ist keine Partie abgesagt.

International: Auch in den anderen großen europäischen Ligen wird in der Woche vor Weihnachten noch gespielt. In Spanien empfängt der Tabellenzweite FC Sevilla am Dienstag den kriselnden FC Barcelona, am Mittwoch sind Spitzenreiter Real Madrid sowie der abgehängte Titelverteidiger Atlético Madrid gefordert. In Italien wird noch die Hinrunde abgeschlossen, die Topclubs aus Mailand spielen am Mittwoch. Dann findet auch in Frankreich der letzte Spieltag der Hinrunde statt, Paris Saint-Germain ist der Konkurrenz längst enteilt.

Die Live-Übertragungen diese Woche bei DAZN im Überblick

Dezember

Fulham – Sheffield United 20.45 Uhr Championship 23. Spieltag

Levante – Valencia 21 Uhr LaLiga 18. Spieltag

Dezember

Udinese – Salernitana 18.30 Uhr Serie A 19. Spieltag

Villarreal – Deportivo Alavés 19 Uhr LaLiga 4. Spieltag

Arsenal – Sunderland 20.45 Uhr League Cup Viertelfinale

Genua – Atalanta 20.45 Uhr Serie A 19. Spieltag

Juventus – Cagliari 20.45 Uhr Serie A 19. Spieltag

Sevilla – Barcelona 20.45 Uhr LaLiga 4. Spieltag

Dezember

16.30 Uhr

Sassuolo – Bologna Serie A 19. Spieltag

Venezia – Lazio Rom Serie A 19. Spieltag

18.30 Uhr

Hellas Verona – AC Florenz Serie A 19. Spieltag

Inter Mailand – Torino Serie A 19. Spieltag

AS Rom – Sampdoria Genua Serie A 19. Spieltag

18.45 Uhr

Heerenveen – Feyenoord Rotterdam Eredivisie 18. Spieltag

19 Uhr

Granada – Atlético Madrid LaLiga 9. Spieltag

20.45 Uhr

Brentford – Chelsea League Cup Viertelfinale

Liverpool – Leicester City League Cup Viertelfinale

Tottenham Hotspur – West Ham United League Cup Viertelfinale

Empoli – Milan Serie A 19. Spieltag

Napoli – Spezia Serie A 19. Spieltag

21 Uhr

Lorient – PSG Ligue 1 19. Spieltag

Monaco – Rennes Ligue 1 19. Spieltag

Olympique Lyon – Metz Ligue 1 19. Spieltag

Olympique Marseille – Reims Ligue 1 19. Spieltag

21.30 Uhr

Athletic Bilbao – Real Madrid LaLiga 21. Spieltag Dezember

18.45 Uhr

PSV – Go Ahead Eagles Eredivisie 18. Spieltag

Bei Sky soll es auf Sky Sport Premier League dann am legendären Boxing Day (26. Dezember), ab 13 Uhr, unter anderem mit dem Spiel Leeds United gegen FC Liverpool weitergehen (siehe oben). (dpa/bey)

