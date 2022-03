Die Fußball-Woche im TV: Nachholspiele bei DAZN als auch Sky und Europapokal

Anzeige

In der Champions League ist diese Woche kein deutscher Vertreter im Einsatz, in der Europa League dafür zwei. Außerdem gibt es aber auch noch Nachholspiele.

In einigen Ligen gehen die Spieltags-Wochenenden ja bekanntlich bis zum Wochenbeginn. So kann man heute verfolgen, ob sich Manchester City bei Crytal Palace wieder an der Tabellenspitze der Premier League absetzen kann. Sky überträgt das Spiel ab 21 Uhr auch in UHD (Sky Sport 2 & Sky Sport UHD). In Italien machen derweil Lazio Rom und der FC Venedig ab 20.45 Uhr den Deckel auf den Spieltag, während in Spanien das ruhmreiche Real Madrid beim Inselklub RCD Mallorca ab 21 Uhr zugast ist (beide Spiele gibt es bei DAZN). Auch in Deutschlands 3. Liga ist heute noch ein Spiel angesetzt. Hier spielt der SV Meppen, um 19 Uhr, gegen den MSV Duisburg (MagentaSport).

Champions League

Ab morgen geht es dann in der Champions League weiter: Wer könnten die Gegner des FC Bayern im Viertelfinale der Königsklasse sein? Manchester United muss im engen Duell mit Atletico Madrid (Hinspiel 1:1) am Dienstag (21 Uhr, Prime) aufpassen. Ähnlich eng (Hinspiel 2:2) geht es morgen wohl auch zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon zu. Für Juventus Turin wird das Rückspiel gegen den FC Villareal auch kein Selbstläufer (Hinspiel 1:1). Für den FC Chelsea sollte das 2:0 aus dem Hinspiel beim Rückspiel in Lille am Mittwoch hingegen genügen. Die drei zuletzt genannten Spiele zeigt DAZN exklusiv. Am Freitag folgt dann die Auslosung des Viertelfinals.

Nachholspiele

Corona-Sorgen: Die zuletzt wieder wachsenden Infektionszahlen machen den Bundesliga-Verantwortlichen Sorgen. Gleich zwei Spiele des FSV Mainz 05 mussten wegen eines Corona-Ausbruchs mit 20 Betroffenen verlegt werden. Die Partie gegen Borussia Dortmund soll am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) nachgeholt werden. Ärzte sehen es mit Sorge, dass infizierte Fußballprofis teils nach nur kurzer Pause wieder auflaufen. In England gibt es am Mittwoch ebenfalls noch ein Nachholspiel: FC Arsenal – FC Liverpool. Die Partie ist wiederum auch in UHD bei Sky zu sehen (Sky Sport 2 und Sky Sport UHD).

Europa League

Europa League: Eintracht Frankfurt kann nach einem „großartigen Europa-League-Abend“ (Trainer Oliver Glasner) bei Betis Sevilla voller Selbstvertrauen in das Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen die Spanier gehen. Der 2:1-Sieg im Hinspiel öffnet alle Möglichkeiten für eine weitere erfolgreiche Saison der Frankfurter auf internationalem Parkett. Hoffnung auf das Weiterkommen macht sich auch Bayer Leverkusen. Die Werkself muss aber einen 2:3-Rückstand nach dem Hinspiel bei Atalanta Bergamo drehen. Beide Spiele überträgt RTL. Frankfurt im TV und Leverkusen im (kostenpflichtigen Livestream) bei RTL+.

RB Leipzig ist bereits kampflos für das Viertelfinale qualifiziert.

Mit Material der dpa

