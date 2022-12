„Die glorreichen Sieben“ und viele John-Wayne-Klassiker am 3sat-Thementag: „Wilde Western“

Anzeige

Am 3sat-Thementag „Wilde Western“ zeigt 3sat Spielfilmklassiker wie „Die glorreichen Sieben“, „Rio Grande“ oder „El Dorado“.

Den Anfang macht ab 4.21 Uhr der Vierteiler „Lederstrumpf“ aus dem Jahr 1969. Ab 10.15 Uhr folgen bis nach Mitternacht dann noch acht weitere Western-Klassiker. Zuerst ist dabei „McLintock – Ein liebenswertes Raubein!“ mit dem legendären John Wayne in der Hauptrolle zu sehen.

3sat-Thementag „Wilde Western“ mit Stars wie Henry Fonda, Steve McQueen, Charles Bronson und John Wayne

„Trommeln am Mohawk“ von 1939 mit Henry Fonda setzt um 12.15 Uhr den 3sat-Thementag „Wilde Western“ fort. Mit „Zähl bis drei und bete“ sowie „Stern des Gesetzes“ (beide 1957) erneut mit Fonda geht es ab 13.55 Uhr in den Nachmittag. Später zeigt 3sat noch „Der Mann aus Laramie“ (16.55 Uhr; Foto) aus dem Jahr 1955.

Kavallerie-Captain Will Lockhart (James Stewart) kommt in „Der Mann aus Laramie“ geheimer Mission nach Coronado, um den Männern das Handwerk zu legen, die die Indianer mit Waffen versorgen. © ZDF/Charles Lang

Als großes Finale sendet 3sat die Spielfilmklassiker „Rio Grande“ (18.35 Uhr), „Die glorreichen Sieben“ (20.15 Uhr) von John Sturges, prominent besetzt mit Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson und Horst Buchholz, sowie den Westernklassiker „El Dorado“ von Howard Hawks (22.20 Uhr) wiederum mit John Wayne sowie Robert Mitchum und James Caan.

Ab 0.20 Uhr wiederholt 3sat einzelne Filme des Tages noch einmal. Am Freitag, 30. Dezember, geht es dann mit dem Thementag „Kabarett & Comedy“ weiter.

Eine Übersicht aller Sonderprogrammierungen bei 3sat bis zum Neujahrstag – inklusive einer „Pop around the Clock“-Konzertübersicht – finden sich in diesem Artikel.