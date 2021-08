Die Lage der Liga – Bild TV-Sendestart mit Bundesligatalk

Anzeige

Die „Bild am Sonntag“-Kolumne „Die Lage der Liga“ wurde auserkoren, das TV-Programm von Bild, dem in 14 Tagen startenden Sender, zu eröffnen.

Heute in zwei Wochen fängt das lineare TV-Zeitalter für Bild an. Den Anfang macht ab 9 Uhr morgens der Bundesligatalk „Die Lage der Liga“. Hier geht es zum kompletten TV-Programm am ersten Sendetag.

„Bild“-Sportchef Walter M. Straten gibt dabei den Moderator, Chefkolumnist Alfred Draxler steht als Gesprächspartner bereit. Letzterer ist pikanterweise auch „Doppelpass“-Experte bei Sport1, dem Fußball-Stammtisch, der nur zwei Stunden später bei der Konkurrenz läuft. Der Sport1-Klassiker hat im übrigen ab heute mit Florian König einen neuen Moderator.

Der Sender wird frei und unverschlüsselt (auch in HD) über Kabel, Satellit, IPTV sowie OTT zu empfangen sein. Über Satellit findet man Bild HD bei Astra 19,2 Grad Ost auf der Frequenz:

10,964 GHz horizontal

Symbolrate SR 22000

FEC : 2 / 3

DVB-S2 8psk

Uncodiert in HD-Auflösung 1440×1080.

Aktuell läuft dort bereits ein Testbetrieb. Das tatsächliche Programm wird dann zeitgleich bei N24 Doku, dem Timeshift-Sender von Welt, zu sehen sein. Bild ist nach Welt und N24 Doku das dritte TV-Angebot von Axel Springer, welches über SES Astra verbreitet wird.

