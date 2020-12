Die Live-Fußball-Highlights bei Sky zwischen den Jahren – achtmal in UHD

Anzeige

Dank Premier League und extrem verkürzter Winterpause in Deutschland bietet Sky so viel Live-Fußball wie wohl noch nie zu die Jahreszeit – acht Spiele davon auch in UltraHD.

Los geht es bereits an diesem Dienstag mit dem DFB-Pokal. Heute stehen die ersten acht Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal an. Morgen folgen noch sechs weitere Begegnungen. Die Partien Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt und Holstein Kiel – Bayern München wurden aus Rücksichtnahme auf die hohe Belastung von Leverkusen und Bayern ins neue Jahr verschoben. So sieht die Aufteilung der DFB-Pokal-Sendezeiten bei Sky dementsprechend aus:

Dienstag, 22. Dezember:

18 Uhr: Konferenz live auf Sky Sport 2

18 Uhr: FC Augsburg – RB Leipzig live auf Sky Sport 4

18 Uhr: SSV Ulm 1846 – FC Schalke 04 live auf Sky Sport 5

18 Uhr: 1. FC Köln – VfL Osnabrück live und exklusiv auf Sky Sport 6

18 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth live und exklusiv auf Sky Sport 7

19.45 Uhr: Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund live auf Sky Sport 3

20.35 Uhr: SV Elversberg – Borussia Mönchengladbach live und exklusiv auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: 1. FC Union Berlin – SC Paderborn live und exklusiv auf Sky Sport 5 und 9

20.35 Uhr: Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98 live und exklusiv auf Sky Sport 6 und 10

22.45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 2

Mittwoch, 23. Dezember:

18 Uhr: Konferenz live auf Sky Sport 2

18 Uhr: Rot-Weiss Essen – Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport 3

18 Uhr: VfL Wolfsburg – SV Sandhausen live und exklusiv auf Sky Sport 4

20.35 Uhr: Hannover 96 – SV Werder Bremen live auf Sky Sport 3 und 7

20.35 Uhr: VfB Stuttgart – SC Freiburg live auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum live und exklusiv auf Sky Sport 5

20.35 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – Jahn Regensburg live und exklusiv auf Sky Sport 6

22.45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 2

Dienstag, 12. Januar:

20.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 1

Mittwoch, 13. Januar:

20.30 Uhr: Holstein Kiel – FC Bayern München live auf Sky Sport 1

Boxing Day in der Premier League für alle Kunden freigeschaltet

Weiter geht der Fußball-Marathon am 26. Dezember. Am 2. Weihnachtstag können alle Sky Kunden – auch diejenigen, die nicht das Sport Paket gebucht haben – live dabei sein. Die linearen Live-Übertragungen aller sechs Spiele samt Rahmenberichterstattung werden nämlich für alle Sky Kunden freigeschaltet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Am 16. Spieltag treffen unter anderem der FC Everton und Manchester City aufeinander (28.12., ab 20.50 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag von der Partie des FC Liverpool bei Newcastle United am 30. Dezember ab 20.55 Uhr, bei der Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz sind.

Zum Finale des großen Premier-League-Marathons stehen dann nochmal zwei Spitzenspiele auf dem Programm. Am Sonntagabend (3.1., ab 17.15 Uhr) empfängt der FC Chelsea die Mannschaft von Manchester City, am Montagabend (4.1., ab 20.30 Uhr) berichten Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld vom Duell zwischen dem von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton und Jürgen Klopps FC Liverpool.

Fünf Premier League-Spiele live auch in brillantem Ultra HD

Neben der Live-Übertragung aller 30 Partien in der Premier League rund um den Jahreswechsel, dürfen sich Sky Q Kunden zusätzlich auf fünf Begegnungen in bester Bildqualität freuen. Die Spiele Leicester City gegen Manchester United, FC Arsenal gegen FC Chelsea (beide 26. Dezember), FC Chelsea gegen Aston Villa (28. Dezember), Newcastle United gegen FC Liverpool (30. Dezember) und FC Chelsea gegen Manchester City (3. Januar) werden exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.

Bundesliga ab 2. Januar wieder live bei Sky

Die Bundesliga stockt das UHD-Aufkommen zum Jahresbeginn dann nochmal ein Stückchen weiter in die Höhe. Wie an jedem Spieltag werden hier am 2. Januar zwei Partien in UHD HDR live übertragen. Eine davon ist mit Sicherheit Topspiel/Abstiegskampfduell Hertha BSC – Schalke 04 (18 Uhr). Die zweite UHD-Partie wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt. Und auch die 2. Liga geht direkt am ersten Wochenende 2021 wieder weiter. Hier wird es ebenfalls ein Spiel in UHD geben