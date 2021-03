„Die Toten von Marnow“: Eventserie schon jetzt in der ARD-Mediathek

Anzeige

Online first: Die achtteilige Eventserie „Die Toten von Marnow“ läuft ab Samstag im Ersten, ist aber bereits jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

In der neuen Serie „Die Toten von Marnow“ von NDR und ARD ermitteln die Kommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Gersak) im Fall eines Serienmörders. Dieser wählt seine Opfer vermeintlich willkürlich aus. Doch nichts ist so, wie es zunächst scheint. Mächtige Gegenspieler der Kommissare haben offensichtlich ein Interesse daran, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen.

Bestechungsgeld und eine Affäre

Je weiter Elling, der treue Familienvater, und Mendt, die Unnahbare, in ihren Ermittlungen kommen, desto größer werden auch die Hindernisse, die sie überwinden müssen. Und desto häufiger lassen sie sich selbst zu moralisch höchst fragwürdigen Handlungen hinreißen. So nimmt der völlig überschuldete Elling Bestechungsgeld an. Und Lona hat eine Affäre mit ihrem Untergebenen, dem jungen Kollegen Sören Jasper (Anton Rubtsov).

Alt-Stasi-Skandal

Hinter den grausamen Morden entdecken die Kommissare die Umrisse eines Skandals, in den Alt-Stasi, Geheimdienste und die westdeutsche Pharmaindustrie verwickelt zu sein scheinen. Das Buch zur Serie schrieb der mehrfache Grimme-Preisträger Holger K. Schmidt, Regie führte Andreas Herzog. Die Produktion wurde zudem mit Mitteln der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH gefördert. In weiteren Hauptrollen sind Jörg Schüttauf, Judith Engel, Lutz Blochberger, Peter Kremer, Anne Schäfer, Michael Mendl, Christine Schorn, Minh-Khai Phan-Thi und Victoria Trauttmansdorff zu sehen. Weitere Informationen zur Serie gibt es auf der ARD-Website.

Die Sendetermine im Ersten:

Folgen 1 und 2 : Samstag, 13. März, 20.15 Uhr

: Samstag, 13. März, 20.15 Uhr Folge 3 : Mittwoch, 17. März, 20.15 Uhr

: Mittwoch, 17. März, 20.15 Uhr Folge 4: Donnerstag, 18. März, 20.15 Uhr

In der ARD-Mediathek ist die Serie bereits seit Sonntag, 7. März verfügbar. In der Mediathek startete zuletzt auch der neue Themenbereich „Natur | Erlebnis Erde“.